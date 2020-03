Guayaquil prepara un hospital exclusivo para aislamiento de personas que den positivo para covid-19, en coordinación con el MSP

LEA TAMBIÉN

Guayaquil prepara un hospital para cuarentena de personas que den positivo para coronavirus, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La alcaldesa Cynthia Viteri informó la noche de este lunes 16 de marzo de 2020 que propuso a la autoridad sanitaria convertir al edificio de la antigua Maternidad Enrique Sotomayor en un sitio de aislamiento.



A través de una comunicación en Facebook, Viteri señaló que los pacientes que den positivo del covid-19 no pueden pasar su aislamiento en sus domicilios, por el riesgo de seguir contagiando a su círculo familiar.



En Ecuador está en vigor el estado de excepción, que implica medidas de restricción a movilidad, actividades comerciales, de transporte, y entre otras para frenar la propagación del coronavirus.



Viteri explicó que se ha coordinado con el actual dueño privado de la antigua maternidad para, en coordinación con el MSP, habilitarla lo más pronto posible. El Municipio aportaría con las camas, sábanas, limpieza, lavado de ropa, hasta la comida; y el Gobierno aportaría con los doctores, enfermeros, medicinas y seguridad.



Funcionarios del Municipio de Guayaquil y del MSP ya recorrieron la tarde este lunes 17 de marzo el edificio potencial sitio de cuarentena para casos de coronavirus.



Posteriormente a la intervención de Viteri, a través de un comunicado municipal, se explicó que con el actual propietario del inmueble, Simón Bolívar Rosero, visitaron las áreas en desuso del primer piso, donde funcionaban las habitaciones tipo suites (cada una tiene baño) del Pensionado y los cuartos compartidos de esa ala de la maternidad (para varios pacientes), cuneros, salas de general (las más grandes, para más camas), quirófanos, terapia intensiva, cocina, entre otros espacios de la planta baja.



“Hemos hecho el recorrido con el personal técnico del Ministerio de Salud Pública, para poder determinar las áreas que se pueden habilitar lo más pronto posible, que serán destinadas a pacientes que se les hace la prueba y dan positivo, a fin de no enviarlos a sus casas y que esta sea un área de aislamiento para ellos. Observamos el lugar donde antes funcionaban las suites del antiguo Pensionado, ahora pueden habilitarse fácilmente porque cada una tiene baño, y sólo falta la climatización", dijo Martha Karina Santos, directora municipal de Salud.



Santos agregó que el Municipio junto a los técnicos del MSP quieren identificar todas las necesidades, para poder cumplir las acciones oportunas que permitan poner en funcionamiento estos espacios, lo más pronto posible, “en la antigua maternidad pasarían la cuarentena”.



Una vez que el Ministerio le informe a la Alcaldía lo que necesita, el Municipio, a través de la Dirección Municipal de Infraestructura Comunitaria, iniciará los trabajos correspondientes.



La antigua maternidad, cerrada hace más de año y medio, tiene capacidad para albergar a 300 personas.



“Aquí estarán pacientes que den positivo y no tengan síntomas; y, cuando los presenten, tienen que recibir los cuidados médicos necesarios. Estarían aislados junto a sus familias, porque hay que hacer el cerco epidemiológico y tener un mayor control", precisó Santos.