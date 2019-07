Guayaquil analiza incorporar fotolineras para los vehículos eléctricos

LEA TAMBIÉN

Un grupo de empresarios canadienses, chinos y noruegos llegó a Guayaquil. La intención es concretar en la urbe porteña la primera fotolinera en Ecuador, para la carga de automotores eléctricos.

Estas son estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, cuya energía proviene de placas solares, mediante paneles fotovoltaicos con energía renovable y 0 emisiones contaminantes, colocadas normalmente en el techo de la instalación, apoyando así la generación de energía verde y descartando la fósil.



La energía solar es renovable y no contamina. Además, la energía que producen no se gasta y no se desperdicia, sino que se almacena en el sistema. Por este motivo, son puntos de recarga doblemente sostenibles.



Esta energía no se gasta y tampoco se desperdicia, sino que se almacena en su sistema. Su uso es fácil, que se traduce en un punto de carga que se enchufa mediante una manguera al automotor.



Así, en los días nublados, o de menos horas de sol, las placas solares de la fotolinera continúan generando energía, pero en menos cantidad compensándose con la energía que ha almacenado anteriormente. Por la noche, como es lógico, se utiliza la energía almacenada.



Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), confirmó que la propuesta empresarial busca desarrollar estudios para la viabilidad de los diseños, construcción, montaje, mantenimiento, financiamiento y operación de fotolineras para vehículos eléctricos.



Dentro de su propuesta está también el ofrecimiento de marcas de carros eléctricos a los empresarios del transporte, quienes determinarán su factibilidad y costos para el uso de las unidades que sirvan a la realidad de la ciudad de Guayaquil.



Esta carta de intención compromete a la ATM, Municipio de Guayaquil y empresa privada para migrar a nuevas tecnologías sostenibles que ya inició la ciudad.



“La ATM y Municipalidad de Guayaquil incentivarán monetariamente con 4 000 dólares para taxis y 15 000 para buses eléctricos, en nuestro afán de este cambio sostenible en beneficio de los usuarios de la transportación pública, por lo que también se anunció sobre la exclusividad de 25 espacios públicos destinados para vehículos eléctricos”, acotó Roche.



Carlos Ávila, representante en Ecuador Green Energy Group, comentó que la intención inicial es incorporar dos fotolineras en Guayaquil, una en Samborondón y una en La Libertad. Cada una, que usaría estaciones móviles, demandaría una inversión de USD 100 000.

“Cada estación tendrá una capacidad de carga de hasta seis vehículos. Se puede dar energía a un auto en hasta el 80% de su carga en unos 30 minutos”. Agregó que el costo inicial de cada kilovatio de carga sería entre USD 0,04 y 0,07.