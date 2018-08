Fiscalía recibió denuncia por agresión a guardias por supuesto tentativa de homicidio en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El abogado Hernán Ulloa llegó la mañana de este miércoles 8 de agosto del 2018 a las instalaciones de la Fiscalía para presentar una denuncia contra los agresores de Eder y Freddy, guardias de seguridad que fueron agredidos por moradores de una urbanización en el norte de Guayaquil.

El pedido fue dirigido ante el fiscal provincial, Edmundo Briones, con quien se reunió en el piso 13 de la Fiscalía.



“Que no se venga a decir que porque no se utilizó una pistola o un cuchillo, no se puede acabar con la vida de un ser humano, un toletazo en la cabeza o varios puede acabar con la vida de un ser humano, puede dejarlo con la incapacidad permanente y este es el tipo penal por el que vamos a solicitar a la fiscalía formule cargos inmediatamente en contra de los agresores”, indicó Ulloa.



También manifestó que se solicitará que se investigue la actuación de una fiscal que se involucró en el caso que supuestamente no estaba en sus competencias.



“Esa funcionaria no tenía ninguna justificación para encontrarse en el sitio y ha sido la persona que activamente ha participado conversando con el fiscal, con el asistente y que finalmente les dijo firmen este acta de aquí porque o firman esto y no van a tener absolutamente nada”, añadió el representante legal. Por el acta firmada, los dos hombres golpeados recibieron USD 500.



El hecho ocurrió el pasado domingo 5 de agosto del 2018 y fue difundido en un video en redes sociales. Los guardias fueron atacados por un adulto y sus dos hijos con tolete, sillas y otros artefactos por casi dos minutos. Recibieron tres días de incapacidad después de un chequeo en el departamento médico de la fiscalía.



El Código Orgánico Integral Penal refiere que una agresión debe pasar de 31 días de descanso para que sea calificada como un delito y competencia de la Fiscalía.

Indignada!! Hasta cuàndo tenemos que soportar a este tipo de gente... de qué les sirve tener plata o títulos si son una lacra de personas... los guardias de la Ciudadela sólo cumplían con su trabajo. pic.twitter.com/Aco7i9nnrz — Lucia Jaramillo (@Lucia_Jaramillo) 6 de agosto de 2018



Los guardias agredidos acudieron la tarde del martes, 7 de agosto, al despacho de Ulloa, donde contaron su versión de los hechos.



Eder contó que fue el hijo quien le dio con el tolete en la cabeza al padre y que en el video se ve que el no tiene nada cuando ingresan a la garita a dar los golpes.



“En el brazo recibí tres golpes, en la cabeza tengo una contusión que hasta el momento duele, el brazo lo tengo hinchado. Lo que queremos es justicia, porque se burlaron de nosotros en la fiscalía”, expresó Eder.



Freddy por su parte, tiene dificultades para caminar y se encuentra como somnoliento.



“Hay muchos comentarios que dicen que fue nuestra culpa, pero quisiera que se pongan en nuestro lugar. Me duele todo el cuerpo”, contó.