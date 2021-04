Los comercios y las oficinas volvieron a cerrar temprano en Guayaquil; autos particulares con restricción

Los locales comerciales comenzaron a cerrar sus puertas y la gente caminaba presurosa en la acera de la avenida Nueve de Octubre y Rumichaca, en el casco central de Guayaquil.

A lo largo de la arteria principal de la ciudad, los almacenes de ropa, comida, electrodomésticos, zapaterías, heladerías y otros negocios bajaban sus puertas enrollables y empleados colocaban candados. Las oficinas públicas y agencias de bancos también estaban cerradas.



Desde este miércoles 31 de marzo de 2021, el comercio y la jornada laboral presencial, en el sector público y privado, solo se pueden realizar hasta las 16:00. Esa es una de las medidas aprobadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil para contener el incremento de los contagios y la mortalidad por covid-19, hasta el 10 de abril próximo.



En la parada del sistema de transporte Metrovía, de la Plaza Garibaldi, a una cuadra de la Nueve de Octubre, había una gigantesca fila de usuarios para acceder a los buses articulados. Las autoridades informaron que el servicio de transporte público operará en horario normal.

En el sector la Bahía los locales y almacenes también cerraron desde las 16:00. En algunas calles como la Olmedo, Chimborazo y Chile solo quedaron fundas plásticas y desperdicios en la vía pública. Esta es la zona comercial más grande al aire libre en la ciudad, que durante los últimos meses ha registrado altas aglomeraciones de comerciantes formales e informales y compradores. Pero esta tarde lució vacía.



Las imágenes de hoy remontaban a aquella tarde del 18 de marzo de 2020, en el inicio de la pandemia. Ese día entró en vigencia en Guayaquil un toque de queda desde las 16:00 a causa del fuerte aumento de casos de coronavirus. Todos los negocios cerraron más temprano y la gente se retiró a sus domicilios. En esa época la medida la tomó el COE Nacional ante la indisciplina de la ciudadanía y la crisis sanitaria, amparado en un decreto de estado de excepción, que entró en vigor el 16 de marzo, firmado por el presidente Lenín Moreno.

La alcaldesa Cynthia Viteri aclaró la mañana de este miércoles, 31 de marzo de 2021, que no se trataba de un toque de queda. Los gobiernos locales no tienen esa potestad entre sus atribuciones. Solo está prohibida la circulación de vehículos particulares, entre las 19:00 y las 05:00, excepto para los que prestan servicio de actividades esenciales y de sectores estratégicos.



“Como COE cantonal no podemos restringir la movilidad de las personas, estamos restringiendo solo la movilidad vehicular, lo otro lo hace el Gobierno Central, a través del estado de excepción y toque de queda. En la práctica, el que tiene carro particular no puede salir, pero si quiere salir a la tienda lo puede hacer, si quiere ir a visitar a su mamá lo puede hacer, queda claro que la movilidad personal no es nuestra competencia”, explicó Viteri.



En las avenidas principales, agentes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) empezaron a realizar controles esta noche. En el sector de la terminal terrestre el personal ayudó a la rápida circulación, en el primer día de la medida, y se informaba a los usuarios los horarios.

Además, muchos conductores mostraron confusión ya que, en cantones vecinos como Samborondón y Durán, los COE locales, se acogieron a la restricción vehicular del COE Nacional para el feriado de Semana Santa, que rige desde las 12:00 del jueves 1 de abril, según las placas. En el caso de Durán aprobó también una prohibición de circulación de vehículos particulares entre las 22:00 y las 05:00. Y la operación comercial puede realizarse hasta las 22:00.



El general Luis Lalama, jefe de la ATM, señaló que se ubicaron 40 puntos de control en la urbe y en los puntos de acceso. “Estamos dando espacio a los conductores, una hora más, para que avancen y guarden los vehículos. Más tarde vamos a tomar acciones con las sanciones que hay que aplicar”.