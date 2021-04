Guayaquil extiende medidas tras el fin del estado de excepción; las muertes por covid-19 suben a 23 por día

El estado de excepción decretado por el Gobierno para contener el acelerado avance de los contagios por covid-19 finaliza este viernes 9 de abril de 2021. Pero el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil anunció la extensión de algunas restricciones, incluso hasta mayo.

La alcaldesa Cynthia Viteri dijo que es necesario mantener las medidas, debido a que todos los indicadores de coronavirus se mantienen al alza. El cantón ha pasado de 15 fallecimientos por covid-19, hace casi un mes, a 23 defunciones en promedio diario.



“Solo un día en esta semana murieron 28 personas por covid en Guayaquil. La situación es difícil: la tasa de contagios subió, los casos sospechosos subieron, los casos confirmados subieron, las muertes subieron y lo paradójico es que se repite al año de la tragedia que vivimos en el 2020”, dijo Viteri.



Aunque el Municipio no tiene competencia para limitar la movilidad de las personas, Viteri indicó que sí pueden aplicar medidas de restricción vehicular. Por eso, desde el lunes 12 de abril, los autos particulares no podrán circular de 22:00 a 05:00.



“La gente puede trabajar hasta el horario que quiera, el transporte público tendrá los mismos horarios, solo los vehículos particulares no podrán salir a partir de las 22:00”, indicó la alcaldesa.

La empresa pública municipal DASE y la dirección de Obras Públicas se encargan de los trabajos de ampliación en el camposanto del Suburbio, como medida preventiva ante el aumento de los decesos en el cantón. Foto: cortesía Municipio de Guayaquil

Esta restricción se mantendrá hasta el 2 de mayo, con excepciones para el servicio de salud, sectores estratégicos y de distribución de alimentos.



Allan Hacay, director municipal de Gestión de Riesgos y secretario del COE cantonal, anunció las 12 medidas que regirán en Guayaquil. Entre ellas, se mantiene la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y se aplica una regulación a licoreras y restaurantes.



Playa Varadera estará cerrada hasta el 25 de abril. Su patio de comidas seguirá funcionando.



Los gimnasios y sitios de entrenamiento físico podrán operar con un aforo del 30%. Mientras que se aprobó la apertura de camineras en parques y malecones. La práctica de deportes recreativos se regulará según el protocolo de la Secretaría del Deporte y sin público.



Los bares y discotecas continuarán cerrados. Para restaurantes, centros comerciales y patios de comida, el aforo autorizado es del 50%. Los eventos masivos están prohibidos.

Los velorios en camposantos se podrán realizar con un aforo del 30% y máximo por seis horas. Las ceremonias en casos confirmados de muerte por covid-19 están prohibidas.



Los hoteles, salones de eventos y centros de convenciones pueden funcionar con 30% de aforo, hasta las 21:30. Solo podrán organizar cenas y eventos corporativos, hasta el 25 de abril; no están autorizadas las fiestas. Además, deberán reportar sus actividades a la Dirección de Gestión de Riesgos de la Alcaldía, con 48 horas de anticipación.



El Municipio mantiene activos sus puntos de atención en salud y en lo que va del 2021 ha registrado 5 764 emergencias. En los hospitales, el 70% de los pacientes corresponde a Guayaquil. El 60% de los fallecidos supera los 65 años de edad, según informaron las autoridades municipales.