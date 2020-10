Fuerte explosión alarmó a los moradores de la cooperativa Juan Montalvo en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un sonido fuerte, acompañado de una vibración de tierra, alarmó a los moradores de la cooperativa Juan Montalvo, en el noroeste de Guayaquil. Eran las 19:45 de este jueves 29 de octubre del 2020 cuando la explosión de un cilindro de gas conmocionó a los vecinos del populoso barrio porteño.

La detonación generó un incendio en el interior de un local de comidas rápidas, que abrió la atención al público hace dos semanas.



Varios testigos comentaron que minutos antes de la explosión, los trabajadores del lugar notaron que de salía humo desde dos cilindros de uso doméstico que eran utilizados en el local que expendía hamburguesas, salchipapas, jugos, perros calientes, entre otros productos.

Sector de la cooperativa Juan Montalvo, en Guayaquil, donde se registró la explosión, la noche de este jueves 29 de octubre del 2020. Fotos. Jorge González / EL COMERCIO

“Uno de los trabajadores sacó los cilindros de la cocina y los llevó al salón, la gente al ver que había humo avanzó a salir del local, gracias a esa acción no hay muertos que lamentar”, afirmó Manuel Jiménez, quien presenció el incidente.

#Alerta | Fuerte explosión este jueves 29 de octubre del 2020 en local de comidas rápidas en cooperativa Juan Montalvo, en #Guayaquil. La detonación generó incendio ; Cuerpo de Bomberos realiza tareas para controlar el siniestro. Hay al menos dos heridos



Vía: @jandresgonz73 pic.twitter.com/N4QOVXsQvy — El Comercio (@elcomerciocom) October 30, 2020



Dos personas fueron atendidas en las ambulancias, pero no presentaban gravedad.



Los locales contiguos también resultaron con daños en su infraestructura, sobre todo registraron vidrios rotos. Todos los negocios cerraron sus puertas ante la aglomeración de personas. La mayoría de los testigos no usaba mascarilla para protegerse de un posible contagio del coronavirus.



El ECU911 informó que tras la alerta desde la Sala Operativa del ECU911Guayaquil se realizó la coordinación necesaria con las instituciones de respuesta: Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) y Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). Hasta el momento no se ha reportado heridos graves ni fallecidos.