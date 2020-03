Municipio de Guayaquil aplicará plan de prevención a personas vulnerables a enfermedades respiratorias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Guayaquil toma medidas de prevención del coronavirus. La alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, anunció que se aplicarán 24 000 dosis para elevar el sistema inmunológico de personas vulnerables de la tercera edad, con diabetes, hipertensas, entre otros. Esto en la carrera para prevenir contagios con la cepa covid-19.

Así lo afirmó la funcionaria la mañana de este miércoles 4 de marzo del 2020, durante su enlace radial. También dijo que en el edificio municipal y todas las dependencias municipales se aplicará dióxido de carbono tres veces por semana para desinfectar las instalaciones como medida de prevención por posibles contagios.



Estas acciones surgen luego de que en Ecuador se confirmaran siete casos por la cepa. El caso índice corresponde a una mujer de 71 años que llegó a Guayaquil desde España, el pasado 14 de febrero. El 29 de ese mismo mes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó su caso como positivo, días después seis de sus familiares también resultaron positivos. Y este miércoles el caso de positivos aumentó a 10.



Viteri recordó que el virus se encuentra en el país en su fase 1, relacionado al riesgo del entorno de la contagiada y aún no se encuentra circulando entre la población, que implicaría una fase 3.



Dijo que el pasado fin de semana, los directores municipales de Salud y de Riesgos se reunieron con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para coordinar las medidas a tomar por el Municipio.



“Les he dicho a la ministra de Gobierno, como a la de Salud, con quienes me comuniqué inmediatamente, que si necesitan de Guayaquil, como ciudad, recursos, como por ejemplo: para adquirir mascarillas, en caso de ser necesarias, Guayaquil pone las mascarillas, pone los recursos para que, a través del organismo respectivo puedan hacer uso de ellas”.



Además señaló que se han tomado las medidas de prevención sanitaria en el Municipio porteño, donde se han colocado dispensadores para desinfección de manos en cada área, incluyendo las de atención al público, como la Ventanilla Universal.



“Ayer dispuse que se pongan dispensadores con desinfectante en las afueras del Municipio para las personas que pasen, vayan a realizar un trámite o, sencillamente, estén pasando por el sector y lo necesiten”. Esta disposición alcanza a todas las instituciones adscritas al Municipio porteño.



El director del área de Infectología del Municipio, Carlos Farhat, señaló que todo el aparato sanitario municipal se encuentra activado con áreas específicas para el tema. Los hospitales municipales son de primer nivel, no tienen una complejidad mayor, pero que ya tienen los protocolos a seguir.



“Si viene un paciente sospechoso del COVID 19 va a ser, dentro de las propias instalaciones, llevado a un consultorio, a un área totalmente aislada del resto del hospital, para proteger a los otros pacientes; inmediatamente se llama al epidemiólogo del Ministerio de Salud Pública, quien deberá concurrir a nuestro hospital para confirmar que tenemos el caso y trasladarlo a un hospital público activado para el efecto”, acotó.