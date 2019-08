Guayaquil prepara su segundo desfile de globos gigantes

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, anunció que el segundo desfile de globos gigantes ‘World Holiday Parade’ se realizará el sábado 30 de noviembre del 2019, como arranque de las fiestas de Navidad, tendrá una nueva ruta que garantice la seguridad del evento, la apreciación del espectáculo y el disfrute de los asistentes.

La nueva ruta de 1,5 kilómetros se extenderá desde la avenida Quito y Brasil hasta la avenida Quito y Vélez con 30 globos gigantes de helio, representación de personajes de series animadas, películas, personajes de la literatura infantil y personajes navideños.



El Municipio de Guayaquil ofreció detalles de la segunda edición en una rueda de prensa la mañana de este lunes 26 de agosto, con tres meses de anticipación, pues con los nuevos estándares planteados se requiere del auspicio de la empresa privada, informó Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo. “Es un desfile muy costoso, el presupuesto es de alrededor de 700 mil dólares, pero es un escenario atractivo para exposición de marcas, además de que este año queremos transmitir el desfile en vivo para todo el país”, indicó Gallardo.



El primer evento reunió a 750 000 personas en diciembre pasado en la avenida Malecón Simón Bolívar, cuando los asistentes invadieron la avenida y dificultaron el paso de los estudiantes que conducían los globos. La Presidenta de la EPM de Turismo reconoció los inconvenientes de la primera edición, cuando la cantidad de público desbordó las expectativas de los organizadores.



“Son inconvenientes que no se van a repetir, las familias que vinieron no tuvieron la culpa, no había espacio y tuvieron que meterse al desfile. La avenida Quito va a estar vallada con un plan de seguridad que garantizamos, para que los globos puedan elevarse 18 y 20 metros”, agregó.



El chileno Jorge Eduardo Pérez, representante para Latinoamérica de la compañía canadiense World Holiday Parade y director del desfile, indicó que la empresa obtiene las licencias de explotación de las figuras y trae los globos desde Canadá.



Son globos de poliuretano que se inflan con gas helio, “un gas noble que no supone ningún tipo de peligro para quienes los manipulan ni para los asistentes”, explicó. El evento requerirá un camión cisterna con cantidades industriales de helio y el inflado de las figuras comenzará a las 9:00 para concluir el proceso de inflado antes de las 16:00, cuando tiene previsto iniciar el evento.



En el espectáculo participarán 1 200 personas en las comparsas y 750 estudiantes conducirán los globos inflables, 25 por cada globo. “El aporte del Municipio de Guayaquil es de 300 mil dólares, la idea es completar el presupuesto con los auspicios de la empresa privada” agregó Pérez. El tramo de la avenida Quito que acogerá el recorrido cuenta con capacidad “para cerca de un millón de personas”.