El Municipio de Guayaquil anuncia la creación del Cuerpo de Seguridad para patrullar la urbe porteña

Cynthia Vitery, alcaldesa de Guayaquil, hizo un pedido al presidente de la República, Lenín Moreno, para que el Plan Más Seguridad sea ahora un acuerdo nacional. Además anunció que está trabajando en el Cuerpo de Seguridad Ciudadana de la urbe porteña, un sistema de patrullaje la que dividirá en varios sectores.

La Burgomaestre expresó este miércoles 7 de agosto de 2019 que está trabajando en el Plan de Urgencias y Patrullaje Disuasivo para la ciudad. Este plan implementará el Cuerpo de Seguridad Ciudadana de Guayaquil, un sistema que dividirá en zonas para patrullar la urbe las 24 horas. Su ejecución estará a cargo de la Policía Metropolitana y de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).



“El programa de patrullaje respetará la competencia de la Policía. Vamos a atrapar al delincuente y se lo vamos a entregar a la Policía, a quienes le abrimos la puerta”. Además indicó que analizan la compra de más vehículos para realizar los recorridos.



Sobre el acuerdo nacional, Viteri motivó al Gobierno, la Asamblea Nacional, los Gobiernos Autónomo Descentralizados, el Consejo de la Judicatura, la empresa privada y los organismos estatales a que firmen el convenio y den una rendición de cuentas a los ciudadanos cada 60 días.



“Aquí todos firmamos el acuerdo, no de palabras, no para la foto, sino comprometiéndose con rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía, llamando a toda prensa para que cada uno informe lo que ha hecho en los 60 días”, dijo.



En tanto, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, anunció la mañana de este miércoles que 500 policías se van sumar a los controles de seguridad en Guayaquil. También se pronunció ante los desacuerdos que surgieron entre Ministerio de Gobierno y el Cabildo. Y aseguró que “la ciudadanía no quiere saber de peleas en temas sensibles como la seguridad”.