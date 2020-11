Salir solo, no exponer a la familia, el pedido para reducir el riesgo de contagios

“De todos depende que la historia no se repita. Usa siempre mascarilla, evita cualquier tipo de aglomeración y, sobre todo, si vas a salir, hazlo solo; no expongas a tu familia”. El mensaje ha sido difundido en las últimas semanas en las redes sociales del Municipio de Guayaquil, en la voz de la alcaldesa Cynthia Viteri.

Este jueves 26 de noviembre de 2020 volvió a repetirlo y pidió el apoyo de la ciudadanía tras anunciar medidas más severas para evitar un repunte de casos de covid-19 en los próximos tres meses.



“Sin la ayuda de la ciudadanía ningún esfuerzo va a ser posible. Yo no puedo ingresar a cada casa a decirle a cada uno: ‘cuídense’. No puede decirle a la señora que cuando salga lo haga sola y que no necesita llevar a su nieto ni a sus hijos”.



¿Cómo esta recomendación aporta a reducir el riesgo de contagios? La infectóloga Diana Ramos, coordinadora del programa de Control de Infecciones del Hospital Luis Vernaza, explica que esta estrategia aporta a mantener el distanciamiento físico.



“El virus se transmite por gotas o micro gotas a una distancia mayor a 2 metros en espacios cerrados y con poca ventilación. Las personas deben procurar acudir a lugares abiertos o con ventilación bidireccional, con ingreso del aire por un lado y salida por otro lado”, detalla.



La especialista aconseja que los locales mantengan puertas y ventanas abiertas para reducir el riesgo de transmisión. Y reitera el uso adecuado de la mascarilla.



Cada persona infectada con SARS-CoV-2 puede transmitir el virus a 2 o 3 más, en promedio. Es lo que se conoce como número de reproducción básica del virus.



Partiendo de esta cifra, Ramos explica que el 55% de los contagios ocurre en el entorno familiar. De ahí la importancia de que el menor número de personas en un hogar salga por estas fechas y lo haga aplicando todas las medidas de bioseguridad.



“Hay otros recursos que también son primordiales a la hora de contener una epidemia y es el comportamiento de la comunidad. Todos somos parte y por lo tanto todos somos responsables de evitar que otras personas se infecten”, dice la especialista.



La mayor preocupación de las autoridades locales apunta a sitios de concurrencia masiva como la Bahía, el principal punto comercial de Guayaquil. Desde mediados de noviembre esta zona registra un elevado número de vendedores y compradores debido a la intensa actividad de Navidad y Fin de Año. Pero en medio de la pandemia de covid-19, sus angostos y poco ventilados pasillos son un probable foco de infección.



De ahí que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal evalúa un plan para evitar que sea el único espacio de comercio. Y se anunció la ampliación de los horarios de atención de los negocios para evitar tumultos.



El epidemiólogo Federico Cabrera, también del Luis Vernaza, recomienda medidas más puntuales dentro de los locales comerciales, que pueden funcionar con el 50% de aforo. Una de ellas es la colocación de dispensadores de alcohol gel cada dos metros y no solo en el ingreso.



“Cuando el usuario toque algún producto, y lo deja nuevamente en la percha, es necesario que se desinfecte las manos. Porque es posible que otra persona, que tiene el virus, lo tocó o tosió sobre este objeto y dejó el virus allí”.



El especialista enfatiza además no salir si presenta algún síntoma relacionado a covid-19. En este caso es necesario acudir a un médico o pedir una teleconsulta, y descartar el diagnóstico con una prueba.