En Guayaquil se presentó coalición que lideran el correísmo y el movimiento de Jimmy Jairala

En Guayaquil nació este 8 de julio de 2020 un frente denominado progresista. En el bloque convergen ocho organizaciones sociales y políticas, entre las que destacan el correísmo con Fuerza Compromiso Social (FCS) y Centro Democrático (CD), del exprefecto de Guayas, Jimmy Jairala.

El frente llamado Unión por la Esperanza (Unes) fue presentado como la alternativa que busca ganar la Presidencia de Ecuador el 2021. No tiene aún una candidatura, pero se hizo un llamado a la unidad de trabajadores, agricultores, amas de casa, pescadores, campesinos, indígenas.



“Es el momento de la unidad. No nos van a derrotar, no nos van a hacer cansar de seguir luchando por la patria ecuatoriana. Ahora mismo, todos nosotros, nos estamos uniendo”, dijo Bolívar Armijos, presidente del movimiento Fuerza Rural y expresidente de las Juntas Parroquiales del Ecuador.



Vanesa Freire, presidenta de FCS, refirió que este 8 de julio “se forjó la unidad” progresista que alcanzará una potencial victoria en las próximas elecciones. Catalogó al frente como un momento político histórico.



“Han intentado quitarnos nuestros sueños, han intentado eliminar a la primera fuerza política del país (…) pero juntos en un solo puño, estamos luchando para romper todo aquello que ha perjudicado al país”.



En CD, en cambio, se anunció que esta coalición constituye el “renacimiento de la esperanza”. Enrique Menoscal, presidente del movimiento, no confirmó si Jairala podría ocupar alguna candidatura a la presidencia o vicepresidencia en los próximos comicios.



“No hemos discutido candidaturas, es una coalición que tiene que ver con un proyecto país, no estamos viendo candidaturas”.



Jairén Moreira, vocera del frente, refirió que, si bien no hay nombres, todos los cuadros “deberán responder necesariamente” a liderazgos colectivos. Así se busca evitar que las futuras autoridades se apropien de las curules.



En el caso de una potencial candidatura de Rafael Correa a la vicepresidencia de Ecuador o como asambleísta por Europa, se explicó que se discutirá a la interna el nuevo escenario, pues catalogan como inconstitucional a las reformas al reglamente de Democracia Interna que estipula que una candidatura nacional debe inscribirse presencialmente en el país.



“Se busca bloquear a toda costa la participación del expresidente para cualquier dignidad, sea por la vía judicial o vía resoluciones administrativas del CNE, es evidente”, cuestionó Leonardo Berrezueta, miembro de la coalición.