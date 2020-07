Guayaquil cierra el hospital temporal para covid-19 tras disminución de casos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las camas lucieron vacías. No hubo pacientes. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, recorrió las instalaciones del hospital temporal para pacientes con covid-19, en el Centro de Convenciones que, ante una nueva realidad, cerró sus puertas.

Viteri inspeccionó el lugar la mañana de este lunes 6 de julio del 2020. En un discurso de agradecimiento al personal que ahí trabajó, se informó que la ciudad había logrado aplanar la curva de contagios y redujo las cifras inusuales de muertes, en el cantón con mayor número de electores de Ecuador.



Carlos Luis Salvador, director de Salud del Municipio, saludó a los “héroes” que ahí centraron su trabajo. Recordó que el sitio se abrió con la consigna de salvar vidas.

Explicó que ahí trabajaron 152 profesionales, entre personal médico, paramédico y de servicio para atender 150 camas dotadas con oxígeno. Entre el 29 de abril y 10 de junio se atendieron a 2 469 pacientes contagiados por covid-19.



La alcaldesa refirió que “ya no es necesario” mantener abierto el lugar ante la reducción de casos. Ahora el personal médico será derivado al Hospital Bicentenario, en donde se continuará tratando a pacientes con coronavirus. Otro grupo, de 21 profesionales, colabora en la atención a pacientes en Quito.



Según las cifras del MSP, el 5 de julio del 2020 Guayaquil registró 10 994 casos. El 5 de junio pasado eran 9 828. Mientras, las muertes por todo tipo de casos, fueron 1 366, por debajo de los 1 805 de mayo.



“Ya no son necesarias (las camas) por ahora en Guayaquil, ya no son necesarias por ahora tener abierto el Centro de Convenciones y como símbolo de que esta ciudad se ha levantado siempre (…) ahora también se está levantando, porque esta no es una lucha ganada, es una lucha peleada, la batallamos todos los días”.



Viteri aclaró que, si bien se cierra el Centro de Convenciones, su infraestructura no se desbaratará y permanecerá en julio y agosto para “tenerlo como protección, como un respaldo ante un eventual problema que pueda tener la ciudad de Guayaquil”.