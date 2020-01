En Guayaquil descartan caso sospechoso de coronavirus; MSP emitió protocolos para hospitales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las alarmas se encendieron el pasado martes 28 de enero de 2020 en el Hospital Luis Vernaza. Esta casa de salud de la Junta de Beneficencia de Guayaquil atendió en su Consulta Externa a un ciudadano chino con marcados síntomas gripales, que activaron la sospecha un posible caso del nuevo coronavirus (2019-nCoV).

“Hace cinco días había comenzado con fiebre, tos y dolor torácico”, explicó Diana Ramos, coordinadora del Servicio de Control de Infecciones del hospital. Sin embargo, el caso fue descartado tras pruebas de laboratorio y una indagación de nexo epidemiológico.



Los exámenes confirmaron que era una infección por el virus de la influenza tipo A. El paciente además mostró los pasajes de su viaje a Ecuador hace un mes, con salida desde Ghana (África) y escalas en Ámsterdam y Quito antes de arribar a Guayaquil. “Está tomando tratamiento, está bajo seguimiento y no requirió hospitalización”, aclaró la especialista.



La información se conoció este miércoles 29 de enero de 2020 durante una mesa redonda sobre prevención ante el nuevo coronavirus. En el foro, Ramos explicó que los posibles casos deben ser notificados y trasladados al hospital sede del Ministerio de Salud Pública (MSP), que en el caso de Guayaquil sería el Hospital General Guasmo Sur, según se les ha indicado.



Para esto existe un protocolo que ha sido difundido por Salud en hospitales y clínicas. “Se da la alerta a través del ECU 911, en virtud del Reglamento Sanitario Internacional”, explicó la especialista. Esto para su traslado en ambulancia al hospital de base del Ministerio de Salud.



La comunicación se realiza bajo el código ESTII o Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. Luego se otorga un código más específico, según cada cuadro.



Estos códigos están definidos en el manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) y se notificarán de tres formas: evento inusitado, síndrome respiratorio agudo severo o síndrome de infección respiratoria aguda baja grave inusitada.



Mientras esto ocurre el paciente será atendido en una sala de aislamiento, bajo estrictas medidas de bioseguridad que incluyen equipamiento especial para el personal médico. También se tomarán muestras para los análisis.



El epidemiólogo Federico Cabrera, también parte del Servicio de Control de Infecciones del Vernaza, asegura que la experiencia que dejó el manejo de la pandemia causada por el virus de la influenza AH1N1 en 2009 constituye ahora la base para la atención de posibles casos del nuevo coronavirus.



“Todo paciente que ingrese con un cuadro respiratorio, con síntomas de infección respiratoria aguda grave, leve o moderada, debe ser notificado por el médico de atención primaria al departamento de Control de Infecciones del hospital”, señaló Cabrera.



Los lineamientos indican que tanto el médico como el paciente sospechoso deberán usar mascarillas de tipo quirúrgico. El paciente será separado y se tomarán muestras de fluidos respiratorios para las pruebas de biología molecular (PCR).



“Sabemos que la próxima semana el Inspi (Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública) empezará a manejar la pruebas porque llegarán al país los primers (reactivos)”, aseguró el epidemiólogo.



Mientras tanto, para esta tarde se espera conocer los resultados del ciudadano chino atendido en Quito por sospecha del nuevo coronavirus, cuyas muestras fueron enviadas a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos.



El 2019-nCoV surgió en diciembre de 2019 en Wuhan, China. Hasta este miércoles 29 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud registra 6 065 casos confirmados en 15 países. 5 997 se ubican en China, donde 132 personas han fallecido.



César Narváez, jefe del área de Infectología del Luis Vernaza, explica que las investigaciones científicas internacionales empiezan a dar más luces sobre la actuación del virus. El especialista hizo referencia a un estudio publicado por la revista The Lancet, que hizo el seguimiento a 41 afectados de Wuhan, de entre 25 y 64 años de edad.



“Lo interesante del reporte es que no existen síntomas nuevos. Este nuevo coronavirus puede manifestarse como síndrome gripal, como una influenza común. El 99% de pacientes evaluados en el estudio presentó fiebre, 77% tos, el 44% tuvo mialgias y algo de fatiga, hubo disnea en el 55% y 3% presentó diarrea”, resumió.



Por ahora se conoce que el virus tiene una letalidad del 2,8%. Otros virus respiratorios, como la influenza AH1N1 reporta un 10% de letalidad.