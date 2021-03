Las cinco personas halladas muertas en una casa de Guayaquil son identificadas

La Policía Nacional realiza investigaciones para determinar la motivación de las muertes de cinco integrantes de una familia que conmocionó a Guayaquil. Dos hombres, dos mujeres y una menor de edad fueron hallados muertos en su vivienda la tarde del 13 de marzo del 2021, en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con información preliminar de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), las personas dejaron de comunicarse con sus familiares desde el pasado lunes 8 de marzo.



Este caso generó revuelo en la cooperativa Proletarios Sin Tierra, en el populoso sector del Guasmo Sur, en la urbe porteña.



El capitán Edwin Vizcaino realizó el levantamiento de los cuerpos. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Lo determinará la autopsia médico legal que empezó a practicarse este sábado 14 de marzo.



De acuerdo con un oficial de la Policía, no se pudo avanzar en ese proceso desde el viernes por el avanzo estado de putrefacción de los cadáveres.



El fiscal Nicolás Pulecio negó que los cuerpos hayan sido encontrados descuartizados, como se rumoró en las redes sociales.



"Aparentemente los vecinos, por el olor que emanaban los cuerpos, avisaron a la Policía. Por el estado de descomposición, aproximadamente ya de siete días, no se pudo constatar signos de violencia".



Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Ibáñez, de 28 años. Mirella Yerena, de 28 años. Francisco Ibáñez, de 58 años. Victoria Alvarado de 48 años. Y una niña de 2 años.

Entre los vecinos hay desconsuelo. Mariuxi Wilson, familiar de las víctimas, contó que se trasladó hasta el domicilio de su hermano, porque que no sabía nada desde el día lunes.



Los vecinos le manifestaron que se encontraban preocupados porque no veían a la familia en hace 5 días. "No pensé encontrarme con este doloroso cuadro".



Julio Jarrín contó que a las 17:00 del 8 de marzo Eduardo Ibáñez dejó su vehículo color gris, con el cual ejercía como taxista informal, parqueado a las afueras de su domicilio. Le pidió que le reparé el suiche del carro y que regresaría al comprar un repuesto. Sin embargo, no volvió.



"Horas más tarde fui hasta el domicilio del occiso, que está ubicado 5 casas más adelante de la mía, por lo que al llegar a lugar y toqué la puerta, pero nadie salió a la puerta por lo que me retiré del lugar para posterior regresar a las 19:00 del día siguiente, pero nuevamente nadie salió de dicho domicilio".

Grecia Alvarado, hermana de una de las fallecidas, contó que una vecina la llamó por teléfono y le avisó que algo ocurría con la familia. "Me dijo que la Policía se encontraba en el domicilio de la casa de mi hermana por lo que al llegar al lugar me enteré de que mi familiar se encontraba fallecida dentro del domicilio con su conviviente".