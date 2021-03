Guayaquil ajusta sus restricciones a la resolución del COE Nacional por el feriado de Semana Santa

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil modificó sus restricciones, según los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para el feriado de Semana Santa que empieza el viernes 2 de abril de 2021.

En cuanto a movilidad, se ajusta la restricción vehicular por placas en el peaje de la vía a la Costa para disminuir el flujo hacia los balnearios. Los autos con placas impares no podrán circular de 00:00 a 12:00, los días 1 y 3 de abril. Para las placas pares la medida rige los días 2 y 4 de abril, en el mismo horario.



La disposición se extenderá los siguientes fines de semana. Los sábados no podrán circular los automotores con placa impar, de 00:00 a 12:00. Mientras que los domingos no circularán los autos con placas pares.



El expendio de bebidas alcohólicas y de moderación en licoreras, depósitos y locales autorizados tiene nuevas regulaciones. Los domingos de abril no habrá venta. Tampoco se permitirá el expendio los días 2, 3, 30 de abril y 1 de mayo de 2021, durante los próximos feriados. El resto del mes de abril se autoriza la venta de 06:00 a 17:00.



Playa Varadero, en Posorja, el único balneario de Guayaquil, se cerrará del 2 al 4 de abril. El resto del mes abrirá de 08:00 a 15:00, con un aforo y protocolo de distanciamiento aprobado por el COE cantonal.



Los ajustes fueron anunciados este lunes 29 de marzo de 2021, poco después de que la alcaldesa Cynthia Viteri advirtiera que “se vienen momentos difíciles para la ciudad de Guayaquil”.



El cantón experimenta un aumento sostenido de contagios y muertes por covid-19. Para contener el incremento de pacientes, los hospitales aceleran planes de ampliación de sus salas de cuidados intensivos e intermedios.



“Luego de justamente un año de haber pasado la tragedia más dura que esta ciudad ha vivido en años, preparémonos para otra. Pero ahora estamos avisados, ahora ya no hay sorpresas, ahora cada cual tiene que cuidar sus vidas”, dijo Viteri esta mañana.