En Guayaquil hay poca afluencia de viajeros por el feriado

La irregularidad en el servicio de transporte interprovincial se mantiene en la Terminal Terrestre de Guayaquil.

Personas hacían largas filas en las ventanillas para comprar un boleto y viajar a otras provincias de la región Costa la mañana de este viernes 11 de octubre de 2019. Las frecuencias a las provincias de la Sierra todavía están suspendidas por la paralización.



Solo 27 cooperativas de las 92 que operaron en la Terminal retomaron sus actividades.



Las cooperativas para Santa Elena, Salinas y Villamil Playas estaban habilitadas para que las personas puedan pasar los días de feriados lejos de la ciudad.

En la Terminal Terrestre de Guayaquil, algunas cooperativas todavía no operan por las movilizaciones. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

Virginia Valle estaba esperando para comprar un boleto en la cooperativa Villamil Playas C.T.V. Su destino era Playas. El costo para este sector costero era de USD 4, el precio anterior era de USD 3,10. Ella planea visitar a su madre y pasar el fin de semana en familia



Desde las 08:00 Carolina Lima y su esposo esperaban el bus a la parroquia Posorja, en Guayas. El nuevo costo del pasaje es USD 4,60. Antes pagaba USD 3,60. Sin embargo estaba esperando que el bus programado para las 09:00. "Sí hay servicio, pero demoran en llegar. Tengo que esperar una hora".

Los viajeros pagaron nuevos precios por sus boletos tras la eliminación del subsidio a los combustibles. Foto: Mario Faustos/ EL COMERCIO.

Aunque el servicio de transporte se estaba normalizando hubo personas que tuvieron que reprogramar viajes como Jaime Montero, un ciudadano extranjero que había comprado un boleto para ir a Trujillo, noroeste de Perú, la mañana de este viernes.



La cooperativa Cruz del Sur Internacional hace viajes para Perú, Chile, Argentina y Colombia. La cajera informó que los buses no han podido llegar a Guayaquil por que las vías de la Sierra continúa bloqueadas. "Hemos venido los boletos, pero hay viajes porque los buses no avanzan. No hemos subido las tarifas todavía".

Las cooperativas que se dirigen a la provincia de Manabí abrieron sus ventanillas hoy. Según trabajadores de cooperativa Rutas Portovejenses el gerente les informó que la vía para la provincia estaría habilitada esta tarde.