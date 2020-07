Pruebas de covid-19 seguirán siendo un requisito para viajar a Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El resultado negativo de una prueba de covid-19 se mantiene como requisito para los pasajeros que lleguen a Guayaquil por vía aérea. Así lo anunció la alcaldesa Cynthia Viteri este jueves 2 de julio de 2020.

El análisis cuantitativo o por PCR estaría vigente solo hasta el próximo lunes para los vuelos domésticos. Sin embargo, Viteri aseguró que ha dialogado con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y coincidieron en que se mantenga la disposición durante lo que resta de julio. “Lo mismo deberá hacer el pasajero que salga desde Guayaquil a otra provincia”, indicó.



Según el itinerario del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el Municipio envía una clínica móvil para aplicar pruebas rápidas a quienes no cuenten con los exámenes. Si el resultado es positivo se requerirá una prueba confirmatoria.



En cuanto al transporte interprovincial, la alcaldesa explicó que se reactivará con localidades cercanas. “Solamente, como lo dispuso el COE nacional, para ciertos cantones como algunos de la provincia del Cañar”.



La próxima semana Guayaquil arranca una segunda fase en semáforo amarillo. La intervención se ejecutará en tres sectores del Guasmo (sur), Suburbio (suroeste) y Monte Sinaí (noroeste). El objetivo es prevenir posibles rebrotes de covid-19.



Este jueves la Dirección de Salud del Cabildo empezó a capacitar a los líderes comunitarios de estos barrios. Ellos ayudarán a alertar incumplimientos de la cuarentena, en los casos que las brigadas municipales identifiquen con pruebas de diagnóstico; también podrán advertir situaciones de desorden ciudadano.



La alcaldesa aseguró que las cifras de coronavirus en el cantón son estables. En la última reunión del COE cantonal delegados el Ministerio de Salud Pública (MSP) informaron que hay un poco más del 50% de disponibilidad de camas para pacientes con covid-19.



El último reporte del MSP revela que Guayaquil registra 10 910 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Pero solo en los dos primeros días de julio ha sumado 924 diagnósticos.



Este Diario consultó a Salud si el aumento repentino corresponde a pruebas represadas, pero no hubo respuesta. En sesiones anteriores del COE de Guayaquil, representantes del ministerio informaron que existían resultados que aún no habían sido incluidos en el registro informático del sistema de vigilancia epidemiológica.