La Alcaldía de Guayaquil aplica las regulaciones a los viajeros de vuelos nacionales

En el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil se aplican regulaciones y controles diferenciados a los pasajeros que llegan en vuelos nacionales e internacionales, tras la terminación del estado de excepción, el 13 de septiembre.

El Municipio instaló una cámara térmica para controlar el aumento de la temperatura de los viajeros nacionales en un nuevo protocolo que incluye la presentación de un formulario o ficha de salud de cada viajero. En la primera semana del programa de vigilancia activa se levantaron 2 277 fichas epidemiológicas y se realizaron por sospecha 20 pruebas rápidas, todas salieron negativas, según informó el Cabildo.



El Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene, por su parte, el control de los viajeros internacionales que deben presentar una prueba PCR con resultado negativo para coronavirus, emitida máximo 10 días antes del arribo al país.



El MSP aplica la misma medida en arribo internacional en Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Luis Galárraga, gerente de Comunicación de Quiport, que gestiona el aeropuerto, informó que en la terminal no se realizan controles a los pasajeros de vuelos nacionales.



“No hay ninguna disposición del COE nacional que ordene hacer controles a vuelos nacionales, excepto en Galápagos”, indicó. Las personas que viajen a las islas deben presentar una prueba PCR realizada hasta 96 horas antes.



El matiz tras el fin del estado de excepción es que las personas que no presenten la prueba PCR ante el MSP deberán guardar aislamiento preventivo obligatorio (APO), que ahora es de 10 días y se puede realizar en el domicilio del viajero.



Francisco Pérez, director Zonal del MSP, informó que uno de cada tres pasajeros de vuelos internacionales está llegando al país sin el test requerido.



En la primera semana de controles, entre el 14 y 20 de septiembre, 1 300 personas arribaron al país por Guayaquil sin presentar el examen y ahora están en sus casas bajo vigilancia epidemiológica.

En ese periodo han llegado más 4 000 pasajeros al aeropuerto de Guayaquil.



“Como el APO ya no es hotelero, sino domiciliario, empezamos a realizar un seguimiento aleatorio de los pacientes que llegan sin la prueba desde el extranjero, para comprobar que se mantienen en aislamiento”, indicó Pérez.



Explicó que si las brigadas del MSP no encuentran al paciente en su casa, “como Ministerios de Salud procedemos a llamar al ECU 911 para realizar la denuncia correspondiente con la Policía y Fiscalía”.



El aislamiento domiciliario obligatorio puede ser levantado si los pasajeros que llegan del exterior sin el test se realizan a su llegada a la ciudad una prueba PCR y esta resulta negativa. Los vuelos nacionales no requieren de pruebas PCR, a excepción de los viajeros que se dirigen a Galápagos.



El Municipio instaló su brigada para vuelos nacionales en la terminal a fin mantener una vigilancia activa y evitar focos de contagios que no se puedan identificar a tiempo, explicó Allan Hacay, director de Gestión de Riesgos del Cabildo.



“Los viajeros pasan en el arribo por un filtro de la toma de temperatura y en el caso de que se identifiquen síntomas o fiebre, son separados para que reciban atención médica y pasen a una prueba rápida”.



La ficha epidemiológica que los pasajeros deben llenar en el avión contiene datos personales y una lista de verificación de síntomas. “Si la persona presenta síntomas o registra más de 37.8 grados en la cámara térmica se le sugiere hacer una prueba rápida de coronavirus”, detalló Carlos Salvador, director de Salud Municipal.

Las medidas de prevención son sugeridas, ya que una vez terminado el estado de excepción retornó la libre movilidad en el territorio ecuatoriano, apuntó Salvador. “Si la prueba rápida sale con igm positivo le damos las facilidades para hacerse una PCR de diagnóstico definitivo, totalmente gratuita, y la posibilidad de ser tratados por el sistema de salud municipal”. Se trata de una estrategia “para evitar que el virus se vuelva a diseminar”.