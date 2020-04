Fabiola Carrera: 'El cuerpo de mi esposo lleva 24 días desaparecido en Guayaquil'

LEA TAMBIÉN

Carlos Enrique Burbano Freire, un médico ginecólogo que prestaba servicios en dos reputados centros hospitalarios del norte de Guayaquil, murió hospitalizado el pasado jueves 26 de marzo de 2020, un día después de cumplir 50 años.

Luego de 24 días desde su deceso en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) Los Ceibos, en el norte de Guayaquil, su familia desconoce el paradero de su cuerpo y ni siquiera tiene certezas de que sus restos hayan sido debidamente identificados.



“Le diagnosticaron neumonía viral, pero tuvo todos los síntomas de covid-19, nunca le hicieron el examen. Del Ministerio de Salud me llamaron para hacerle la prueba 16 días después de que la solicité, pero ya tenía ocho días fallecido”, cuenta Fabiola Carrera, la esposa del galeno.



Carrera tiene los nervios destrozados y ha vivido un vía crucis desde que su cónyuge presentó los primeros síntomas el pasado 16 de marzo, primero buscando de un lado a otro atención hospitalaria para su marido y luego intentando dar con el paradero del cuerpo desaparecido.



El cadáver no está en la morgue del Hospital, tampoco consta en las listas de los cementerios ni hay registros de su inhumación en la página web -dice- donde los deudos consultan el camposanto donde están sepultados los restos de tu seres queridos, fallecidos en casas y hospitales durante la emergencia sanitaria a cargo de la Fuerza de Tarea.



En el Hospital tardaron cuatro días en entregarle el formulario de defunción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), requisito indispensable para la inscripción de la muerte en las Oficinas del Registro Civil.



“En el hospital no sabían nada, había una desorganización total, nos tenían a los familiares de aquí para allá con el riesgo de contagiarse o de contagiar a otros”, contó Carrera. Cuando por fin obtuvieron el certificado de defunción y fueron a retirar el cadáver por turno -el domingo 5 de abril- el cuerpo no estaba en la lista ni en la morgue del hospital.



“Tuvimos que dar dinero para que nos ayuden a buscar. Y nos dijeron que el viernes 3 de abril había salido un contenedor con 40 o 50 cuerpos sin identificar con destino al cementerio, luego se han retractado de esa versión y ya no sabemos qué creer”, dijo Carrera.

Burbano Freire dejó en la orfandad a dos hijas, de 12 y 17 años. La familia prepara la documentación para interponer una denuncia contra el hospital en donde el galeno estuvo ingresado desde el 23 de marzo. “El daño emocional y psicológico es enorme para decenas de familias en la misma situación” .



Jorge Wated, que lidera la Fuerza de Tarea Conjunta responsable del levantamiento de cadáveres en Guayaquil, fue cuestionado en su cuenta de Twitter este sábado 18 de abril por el caso del cuerpo de Jacinto Pincay, fallecido el pasado 6 de abril en el Hospital del Guasmo de Guayaquil y cuyo lugar de sepelio tampoco aparece en la página del Gobierno. “Estamos desde hoy trabajando todo lo relacionado al Guasmo”, apuntó.

Sobre el cuerpo de Luis Aguilar Armijos, fallecido el 27 de marzo en el Hospital de Infectología de Guayaquil, y cuyo paradero se desconoce, Wated escribió este sábado: “Confirmado está en Hospital del Guasmo y vamos a iniciar sepulto desde el lunes”.



Leovigildo Villegas Vásquez falleció el 27 de marzo en el Hospital del Día y aún no aparece sepultado, luego de 22 días... “Aparecerá la próxima semana que terminamos con esos casos”, según Wated. Son solo tres de seis denuncias que le hicieron vía Twitter en 24 horas.



El Gobierno señala que si los datos de un fallecido no constan en el registro web se debe a que los restos aún reposan en una morgue a espera de ser sepultados en los próximos días. Al decretar 15 días de luto nacional el pasado 16 de abril, el presidente Lenín Moreno sostuvo que el país le debe a los compatriotas fallecidos "una sepultura digna".



Entre el mes de marzo y los primeros 15 días de abril se registraron en la provincia del Guayas 10 939 decesos según las estadísticas divulgadas por la Dirección del Registro Civil. Usualmente en la provincia existen solo 2 000 fallecidos por mes.