Ecuador no requirió a Guatemala que expulse a dirigentes de Conaie, según María Paula Romo

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró este martes 18 de febrero de 2020 que el Ejecutivo no requirió a Guatemala que expulse al presidente de la Conaie, Jaime Vargas, y a los dirigentes Apawki Castro y Luisa Lossano, y tampoco ha recibido información sobre el incidente que se registró el fin de semana pasado.

“Ni sobre el señor Vargas ni sobre el señor Castro hay una orden de difusión de Interpol, no existe, entonces el Ecuador no los ha requerido, en el caso de Guatemala tampoco los ha requerido”, sostuvo.



Romo argumentó que la búsqueda y ubicación de ciudadanos en otros países no es algo que depende de una llamada telefónica de un Ministro ni de un funcionario de la Policía, sino de procedimientos establecidos a través de Interpol.



“El otro tipo de difusión de Interpol, que es la aprehensión, y que lo manden al país, eso es una difusión roja de Interpol y eso solamente lo puede dictar un juez”, acotó en una entrevista para radio Sucesos.



La Ministra puntualizó que el Gobierno no ha recibido una notificación sobre este caso. “Lo más probable es que Guatemala haya investigado un poco más de quiénes se trata (…). Tiene la facultad de decirle señores, no son bienvenidos, hay unas limitaciones para los extranjeros”.



De acuerdo con CNN, el presidente de ese país centroamericano, Alejandro Giammattei, habría señalado que los tres fueron expulsados por “soliviantar los ánimos” en esa nación y que las autoridades ecuatorianas pidieron que los devuelvan por “tener causas pendientes” en Ecuador.



A su vez, el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, en una entrevista para radio Quito, rechazó que Vargas, quien es investigado por la Fiscalía por las protestas de octubre de 2019, se considere como el segundo presidente del país.



“Hay mucha gente que dice muchas cosas. En la Plaza de la Independencia hay mucha gente que todo el tiempo está diciendo cosas con altavoces, todos tienen derecho a decir lo que quieran”, dijo Roldán.



En cambio, el titular de la Asamblea, César Litardo (AP), llamó al Presidente de la CONAIE a respetar la Constitución y las leyes en donde se precisan cuáles son los autoridades del país.



Romo también desmintió unas declaraciones recientes del prefecto de Azuay, Yaku Pérez, en el sentido de que el Gobierno habría pedido a Brasil que lo detenga durante una visita a ese país.