Guatemala aplicará cuarentena total de cuatro días para frenar la covid-19

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este jueves 14 de mayo de 2020 la aplicación de una cuarentena general de cuatro días para la próxima semana, en un intento de contener la pandemia del nuevo coronavirus que ha dejado 1 518 infectados y 29 muertos en el país centroamericano.

Giammattei dijo en cadena nacional que la restricción de movilización total será aplicada desde el próximo jueves a las 17:00 (18:00 hora en Ecuador, 23:00 GMT) hasta el siguiente lunes a las 05:00, en un “toque de queda prolongado” que busca que la enfermedad no se siga expandiendo.



“Si no tomamos medidas drásticas ahora, podría ser que nos arrepintamos en los próximos días”, señaló el Gobernante guatemalteco tras anunciar el confinamiento total en el que solo podrán circular personal sanitario, socorristas, repartidores de alimentos y medicinas, entre otros servicios esenciales.



Este jueves 14 de mayo fueron reportados 176 nuevos casos de covid-19, la cifra más alta desde que se registró el primer contagio hace dos meses.



Antes de entrar a la cuarentena total, Giammattei explicó que desde este viernes 15 de mayo de 2020 los horarios de atención en mercados populares y supermercados se irán reduciendo.



Además, el toque de queda parcial que rige desde marzo será aplicado de las 17:00 y las 05:00 hasta el jueves, cuando comienza el confinamiento general.



Entre este viernes y el próximo lunes no se permitirá la circulación de vehículos y las personas solo podrán movilizarse a pie, de acuerdo con las disposiciones anunciadas por el Mandatario quien asumió el cargo en enero del 2020 para un periodo de cuatro años.



La cuarentena total también servirá para identificar los focos activos de la presencia del coronavirus en Guatemala, agregó el Presidente, un médico de formación de 64 años.



El domingo pasado, el derechista Giammattei ya empezó a endurecer las medidas preventivas al restringir otra vez la circulación entre departamentos, disposición que se había aplicado durante la Semana Santa en abril.



En su mensaje, el Presidente guatemalteco también llamó a la población a evitar la discriminación a personas sospechosas de estar contagiadas con el nuevo coronavirus, del que ya se han recuperado 129 personas en el país.