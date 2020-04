Guatemala alerta de covid-19 con imágenes de víctimas del coronavirus

LEA TAMBIÉN

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, alertó este miércoles 1 de abril del 2020 a la población por el coronavirus con imágenes "de un país suramericano" donde "hay gente muriéndose" y "metiéndola en costales".

El mandatario guatemalteco dio un mensaje a la nación en el que elevó a 46 la cifra de contagiados de coronavirus, siete en las últimas 24 horas, e instó a la población a no salir de sus hogares.



Giammattei instruyó al canal de televisión del Gobierno de Guatemala durante su mensaje para transmitir imágenes de "un país suramericano" donde se observan cadáveres envueltos en plástico apilados en una morgue improvisada y en las calles de una ciudad.



"Si no queremos ver esto que estamos viendo ahora, quédense en su casa", indicó Giammattei en el mensaje presidencial.

De acuerdo al mandatario, en "costales están teniendo que llevar a la gente" y "yo no quisiera que eso fuera Guatemala".



"Yo no quisiera ver a gente muriéndose y metiéndola en costales llegándola a tirar a la calle porque no hay posibilidades ni capacidad para poder enterrar a la gente", precisó Giammattei, investido el pasado 14 de enero por un período de cuatro años.



El gobernante guatemalteco no especificó el país de origen de las imágenes transmitidas, solamente que se trataba de una nación "suramericana".



A la fecha Guatemala registra un fallecido por la covid-19 y tres personas están en cuidados intensivos por el virus, según las autoridades.

Recordatorio de cuarentena



Giammattei quiso recordarle a los guatemaltecos la cuarentena impuesta desde el 16 de marzo pues "en los últimos tres días hemos visto como muchísima gente se ha relajado y ha perdido el concepto" del peligro que representa el coronavirus.



El presidente se quejó de "mercados sobresaturados" y personas "a última hora tratando de llegar a sus casas".



Desde el 16 de marzo, el gobernante ordenó la suspensión de clases y del servicio de transporte público, además del cese de labores en los ámbitos público y privado, al igual que el cierre total de fronteras a excepción de la mexicana.



Un día después, sin embargo, el mandatario guatemalteco reculó y dijo que las empresas que quisieran trabajar podían hacerlo siempre y cuando lo notificaran oficialmente a las autoridades y consiguieran transporte privado para sus empleados.

El domingo 22, Giammattei decretó un toque de queda que dura de cuatro de la tarde a cuatro de la madrugada y que ha propiciado la captura de casi 5.000 personas por violar la normativa, según datos del Ministerio de Gobernación (Interior).



Pero, durante el día la libre circulación es permitida y miles de guatemaltecos que viven de sus ingresos diarios salen a trabajar, mientras que los mercados permanecen abiertos hasta las dos de la tarde.