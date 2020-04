Jefe de Guardia Revolucionaria iraní amenaza con destruir barcos de EE.UU. si son hostiles

LEA TAMBIÉN

Irán destruirá los barcos de guerra estadounidenses si ve amenazada su seguridad en el Golfo Pérsico, dijo el jefe del cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria en la televisión estatal el jueves, un día después de que el presidente Donald Trump advirtió a Teherán por el "acoso" a sus navíos.

"He ordenado a las fuerzas navales que destruyan a cualquier fuerza terrorista estadounidense en el Golfo Pérsico que amenace la seguridad de los barcos militares y no militares de Irán", dijo el teniente general Hossein Salami. "La seguridad del Golfo Pérsico es parte de las prioridades estratégicas de Irán".



Trump afirmó el miércoles que dio instrucciones a la Armada estadounidense para que dispare contra cualquier barco iraní que les acose en el mar, aunque precisó más tarde que no estaba cambiando las reglas de enfrentamientos militares.



Más temprano en el mes, el Ejército estadounidense dijo que 11 barcos de la Guardia Revolucionaria se aproximaron a los barcos de la Armada y de la Guardia Costera en el Golfo Pérsico, calificando los movimientos como "peligrosos y provocativos".



Teherán culpó del incidente a su tradicional adversario. El jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán convocó al embajador suizo en Teherán, que representa los intereses de Washington en el país, por las recientes tensiones.



"Le estoy diciendo a los estadounidense que estamos totalmente decididos y serios en la defensa de nuestra seguridad nacional, nuestras aguas fronterizas, la seguridad de nuestros barcos y de nuestras fuerzas, y que responderemos de forma decisiva a cualquier sabotaje", dijo Salami.



"Los estadounidenses han experimentado nuestro poder en el pasado y deben aprender de eso", agregó.



La tensión entre Irán y Estados Unidos se ha disparado desde 2018, cuando Trump se retiró del acuerdo nuclear firmado por Teherán en 2015 con seis potencias mundiales y reimpuso un duro régimen de sanciones.