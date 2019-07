La Guardia Nacional llega al violento estado mexicano de Guerrero

LEA TAMBIÉN

Autoridades militares y civiles hicieron este martes 2 de julio del 2019 la presentación oficial de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero, sur de México, una de las regiones más violentas del país.

El general de brigada Francisco Justo Toscano Camacho ha sido nombrado comisario en Guerrero de la Guardia Nacional de México, un organismo conformado por policías, militares y marinos que entró oficialmente en funciones este 30 de junio y es impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Toscano Camacho precisó que se tendrán siete coordinaciones regionales prioritarias: Iguala en la zona Norte; Pungarabato en la Tierra Caliente; Chilpancingo en la zona Centro; Tlapa en la Montaña; Ayutla en Costa Chica; Zihuatanejo en Costa Grande, y la correspondiente a la región Acapulco.



De esta manera, se pretende pacificar una región que ocupa el octavo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos, de acuerdo con datos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de la entidad.



En Guerrero serán desplegados de manera inicial 3 400 efectivos de la Guardia Nacional, quienes ya se han comenzado a trasladar a los municipios de Chilpancingo, Tlapa, Ciudad Altamirano y Ayutla.



De acuerdo con el mando de seguridad, los guardias nacionales ya circulan desde este martes.



Sin embargo, admitió que aún no se cuenta con la estrategia definida para actuar en la complejidad de la entidad y por ello esta semana se reunirá con autoridades locales para precisar los puntos rojos y los asuntos específicos de atención.



No obstante, dijo que con base en la Ley de la Guardia Nacional su objetivo es muy claro; atender la seguridad pública y contribuir al orden y la paz social.



En el acto de bienvenida a la Guardia Nacional, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que hay 24 municipios prioritarios que serán atendidos por la Guardia Nacional.



Y aseguró que la llegada de la nueva corporación genera una alta expectativa pues tiene la confianza que mejorarán los índices delictivos.



La llegada de la Guardia Nacional a Guerrero se da en un contexto de violencia criminal marcada, con repunte en sitios turísticos como lo es Taxco de Alarcón, municipio que ha sido mencionado en días pasados por el mandatario estatal como una de las prioridades de atención a la par de Acapulco, Chilapa, Chilpancingo y Zihuatanejo.



No obstante, el vocero de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad pasó de la posición sexta a la octava en cuanto a homicidios dolosos en el país



La Guardia Nacional, el nuevo cuerpo con el que el Gobierno de México quiere hacer frente al grave problema de inseguridad del país, empezó formalmente operaciones este 30 de junio pese a que miles de sus miembros ya actúan desde hace varios días en funciones de control migratorio.



El despliegue empieza oficialmente este domingo en todo el país con 70 000 agentes para crecer gradualmente hasta alcanzar los 150 000 efectivos.