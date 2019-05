Guaidó llama a ‘toda Venezuela a las calles’ para derrocar a Maduro el 1 de mayo

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, llamó este martes 30 de abril del 2019 a "toda Venezuela a las calles" a continuar mañana miércoles la que denomina la "Operación libertad", con la que espera que salga del poder el gobernante Nicolás Maduro, a quien no se refirió de forma directa.

Guaidó hizo el llamado en un video publicado en redes sociales la noche de este martes, después de una jornada de enfrentamientos entre los opositores y las fuerzas del gobierno chavista.



El titular del Parlamento opositor despertó a los venezolanos cerca de las 6:00 hora local (10:00 GMT) con un mensaje a través de las redes sociales en el que les pedía salir a manifestar para deponer a Maduro, mientras que a los militares les exigía unirse a su causa.

"La familia militar de una vez dio el paso. A todos los que nos están escuchando: es el momento, el momento es ahora, no solo de la calma sino del coraje y la cordura para que llegue la calma a Venezuela", dijo Guaidó acompañado de una veintena de militares y el líder de su partido, Leopoldo López, quien burló el arresto domiciliario para sumarse a las protestas.



Maduro no apareció en público y dejó sin arengas a los miles de simpatizantes que se acercaron al Palacio presidencial de Miraflores, adonde acudieron para ratificarle su respaldo.



En Venezuela, hubo enfrentamientos entre militares leales a Maduro y el grupo de funcionarios que respaldaba a Guaidó en las cercanías de la base aérea de La Carlota, que los alzados tomaron y luego abandonaron.



El ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, rechazó la apuesta de Guaidó, que no dudó en calificar como "golpista", al tiempo que reportó "normalidad" en los cuarteles del país.