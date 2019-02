Guaidó aborda con representantes de la UE la 'transición democrática'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió este miércoles 6 de febrero del 2019 con representantes de la Unión Europea (UE) a los que agradeció el reconocimiento que ha recibido de la mayoría de países del bloque comunitario como presidente interino y abordó con ellos "la transición democrática" en el país.

"Hoy conversamos con representantes de la Unión Europea para consolidar su apoyo y la transición democrática" en Venezuela, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter en un mensaje que acompañó de varias fotos en las que se le puede ver reunido con los diplomáticos.

Hoy conversamos con representantes de la Unión Europea para consolidar su apoyo y la transición democrática.



Agradecemos el reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos emprendidos por rescatar nuestra libertad.



¡#ElMundoEstáConVzla! pic.twitter.com/ALClRx1WbP — Juan Guaidó (@jguaido) 6 de febrero de 2019



Asimismo, agradeció de nuevo "el reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos emprendidos por rescatar" la libertad en Venezuela.



Finalmente, Guaidó escribió la etiqueta "El mundo está con Venezuela".

Una veintena de los 28 países que componen la UE, entre ellos España, Francia, Alemania, Portugal o Reino Unido, han reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



De ese modo, la lista de países del mundo que han reconocido a Guaidó en ese cargo supera los 40.



Entre ellos se cuentan Estados Unidos, Canadá, Israel, Brasil y Colombia, además del Parlamento Europeo.



Por su parte, Bélgica anunció que apoyaba a Guaidó "en su misión: organizar elecciones libres y transparentes para que la población pueda expresarse libremente y para llevar a la reconciliación en Venezuela".



Guaidó anunció el pasado 23 de enero que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo como presidente interino de Venezuela ante una multitud de personas que lo aclamaron como tal.



Adoptó esa medida como respuesta a la posesión del gobernante Nicolás Maduro de la Presidencia al reclamarse vencedor de las elecciones del pasado 20 de mayo, no reconocidas por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional que las consideró fraudulentas.



Entre los países que no han reconocido a Guaidó como presidente interino se encuentran China y Rusia, si bien el propio líder del Parlamento ha calificado como "muy interesante" la actitud que han tomado esos dos países.



Según comentó este martes 5 de febrero, esos dos países "parecían incluso retirarle no solo el respaldo a Maduro sino (apoyar) la posibilidad a un nuevo gobierno que sí garantice (...) las inversiones y la estabilidad de un país".