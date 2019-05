Guaidó reitera que el Parlamento volverá a reunirse así sea 'en la calle'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, aseguró este martes 14 de mayo del 2019 que la Asamblea Nacional volverá a reunirse este miércoles 15 de mayo del 2019 para reiniciar sus sesiones "así sea en la calle", tras verse obligados a aplazar la que tenía prevista ante un fuerte despliegue policial por una supuesta amenaza de bomba.

"Vamos a sesionar, vamos a insistir en llegar al Palacio Federal (Legislativo) y si tenemos que sesionar (...) en la calle lo haremos, pero el Palacio Federal le corresponde al Parlamento, al pueblo de Venezuela y no vamos a renunciar a él", afirmó Guaidó en una rueda de prensa.



Desde primera hora, la sede de la AN contó con un fuerte despliegue en que participaron miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivarana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ante una supuesta amenaza de bomba de la que no ofrecieron detalles.



El contingente de uniformados de la GNB cerró los accesos al Palacio por los cuatro puntos cardinales y posteriormente extendió más el perímetro evitando que ciudadanos y diputados tuvieran posibilidad de acercarse, según constató.



Ante la imposibilidad de acceder a su interior, los diputados decidieron aplazar a este miércoles las sesiones que tenían previstas.



En este sentido, Guaidó subrayó que el objetivo del gobierno de Nicolás Maduro es "sin duda" el de "tratar de cerrar la Asamblea", el que "ahora no ha logrado y no lo va a lograr".



"Tienen la fuerza bruta, eso es un hecho, pero no vamos a renunciar al derecho de los venezolanos a tener que usar su espacio, son dos cosas distintas", añadió Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.



En su opinión, la decisión la tomó Maduro porque "el régimen, la dictadura" se ve "sola, sin respaldo popular" ni internacional, mientras que el mundo debate temas como la guerra civil de Siria, la desnuclearización y Venezuela, una muestra de "la complejidad y gravedad de asuntos que hoy sufre" el país caribeño.



Por todo ello, reiteró que el gobierno de Maduro "tendrá la fuerza bruta pero no convence, no enamora ya a nadie".



"Solo le queda entonces perseguir, hostigar, levantar inmunidades (a diputados), hacer señalamientos que van a seguir haciendo: es el camino que decidió el régimen", apostilló.



Por todo ello, elevó "ante el mundo" la denuncia de "que están tratando de cerrar por la vía de los hechos el parlamento nacional, única instancia legítima reconocida por el mundo".



"Incluso países como Grecia e Italia que piden por una salida a la crisis reconocen solamente al parlamento nacional como institución legítima en Venezuela", comentó Guaidó.



Finalmente, envió un mensaje a los militares a quienes dijo que "el camino de la dictadura" es el "de la persecución, el del desastre".



Al ser preguntado acerca de la posibilidad de una salida negociada a la crisis, aseguró que eso "es vintage" y añadió que no hay ninguna posibilidad de retomar los diálogos a no ser que lleve al cese de la usurpación que considera que Maduro hace de la Presidencia.