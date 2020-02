Guaidó anuncia el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones

LEA TAMBIÉN

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, anunció el miércoles 19 de febrero del 2020 el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organismo del que la nación caribeña se retiró en 2006 por decisión del entonces jefe de Estado Hugo Chávez.

"Venezuela vuelve a la CAN, de donde nunca debió salir. Conversé con el presidente de Colombia, Iván Duque, y representantes de la cancillería de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia, sobre la importancia de formar parte del Sistema Andino de Integración (SAI)", indicó Guaidó en su cuenta de Twitter.



El también jefe del Parlamento venezolano adelantó que, como "Gobierno legítimo", trabajará para que el país "se sume en lo inmediato a las medidas de migración y movilidad".



"Y hacer más efectivo el proceso de integración, con una agenda en las áreas de comercio, inversiones, servicios, interconexión e identidad andina", agregó.



El anuncio se produce horas después de que Duque manifestara su deseo de que Venezuela "libre y democrática" se reintegre a la CAN.



El mandatario colombiano recordó que en las últimas semanas los cancilleres de la CAN se reunieron con Guaidó para decirle "que es necesario pasar esa página donde Hugo Chávez retiró abruptamente a Venezuela de este bloque".



"El presidente Guaidó nos dijo que él quiere el regreso de Venezuela a la CAN y vamos a apoyar el regreso de Venezuela, libre y democrática, a la CAN", dijo Duque durante la clausura de un acto de celebración de los 50 años de la Comunidad Andina de Naciones.





Representantes diplomáticos de Guaidó en la CAN



En la última sesión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), celebrado este miércoles en las afueras de Caracas, Guaidó designó dos nuevos representantes diplomáticos para Ecuador y Bolivia.



Se trata del diputado Winston Flores, a quien la Justicia venezolana considera prófugo, que representará a Guaidó en Bolivia, mientras que el opositor Héctor Montiel fue designado como representante diplomático ante Ecuador.





La CAN



El Pacto Andino, también conocido como Acuerdo de Cartagena, fue suscrito en 1969 por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, mientras que Venezuela se incorporó en 1973.



Chile lo abandonó en 1976, durante la dictadura de Augusto Pinochet, mientras que Venezuela anunció su retirada en 2006, después de que Chávez aseguró que la CAN estaba "herida de muerte" por las negociaciones de acuerdos de libre comercio que emprendieron Colombia y Perú con Estados Unidos.



En marzo de 1996, durante una cumbre celebrada en la ciudad peruana de Trujillo, se decidió que el Pacto Andino pasara a llamarse Comunidad Andina de Naciones (CAN), una medida que entró en vigor en 1997.



El secretario general de la CAN, Jorge Pedraza, se sumó a la necesidad de recuperar a Venezuela y dijo que este es "el organismo idóneo que posee los instrumentos para contribuir a la recuperación de la estabilidad económica de Venezuela y la normalización de sus mercados".



"Regresar los beneficios de la CAN a Venezuela es una tarea concurrente y en mi concepto, inminente de parte de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú", agregó en alusión a los gobiernos de esos cuatro países que reconocen a Guaidó como mandatario y señalan al presidente Nicolás Maduro de ilegítimo.



La Administración de Maduro maneja toda la burocracia en Venezuela por lo que el anuncio de Guaidó tendrá un alcance prácticamente nulo hasta que el opositor se haga con el poder.