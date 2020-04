Guaidó rechaza citación de la Fiscalía por caso de presunto golpe de Estado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El líder opositor venezolano Juan Guaidó rechazó este martes 31 de marzo del 2020 la citación a declarar por un caso de presunto golpe de Estado que le hiciera esta misma jornada la Fiscalía, al tiempo que reiteró que no reconoce al titular de este despacho, Tarek William Saab, a quien llamó "usurpador".

"No tiene mucho sentido (la citación) cuando ni siquiera tiene funciones (Tarek William Saab)", dijo Guaidó en una entrevista concedida esta noche al canal en línea EVTV.



"Además, mis prerrogativas constitucionales como presidente del Parlamento y presidente encargado no le dan ninguna función (a Saab), y mucho menos a un usurpador para citarme", añadió.



En ese sentido, Guaidó precisó que la Fiscalía venezolana bajo la dirección de Saab es "una burla", y dejó de ser una institución seria que pueda impartir justicia y no solamente persecución".



"(Saab) debería citar a, por ejemplo, los que están señalados por narcotráfico", prosiguió, en referencia al presidente Nicolás Maduro y a una decena de sus más cercanos colaboradores, que fueron acusados la pasada semana por Estados Unidos de estar involucrados en narcoterrorismo y lavado de activos.



La citación de la Fiscalía a Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado, guarda relación con la investigación de un presunto golpe de Estado que el Gobierno de Maduro aseguró haber frustrado la semana pasada.



El fiscal general anunció en una alocución televisada que el líder opositor debe comparecer ante su despacho el venidero jueves, sin ofrecer más detalles de la convocatoria.



La citación es parte de las acciones que emprendió la Fiscalía luego de que fuera incautado en Colombia un arsenal de armas y el exmilitar venezolano Clíver Alcalá Cordones relacionara este hallazgo con un intento de golpe de Estado en el que involucró a Guaidó.



Saab enfatizó hoy que Alcalá Cordones confesó -durante una entrevista con un programa de radio colombiano- que Guaidó le dio "instrucciones directas" de armar grupos terroristas con el fin de "eliminar quirúrgicamente objetivos previamente identificados" durante un eventual golpe de Estado.



"Eso en el lenguaje coloquial significa asesinar, matar al jefe del Estado", dijo el fiscal.