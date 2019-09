Juan Guaidó: ‘Seré presidente interino hasta lograr una elección’

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, dijo este miércoles (4 de septiembre del 2019) que mantendrá sus funciones como presidente del Gobierno interino que proclamó el pasado 23 enero del 2019, "hasta lograr una elección", incluso aunque deje de ser en 2020 el líder de la Asamblea Nacional venezolana.

"El mandato que tengo por Constitución es hasta lograr una elección (...), urge la elección presidencial en Venezuela", señaló Guaidó durante una entrevista que divulgó en sus redes sociales.



El 23 de enero del 2019, Guaidó proclamó un Gobierno encargado ante la "usurpación" que, consideró, hace el chavista Nicolás Maduro de la Presidencia tras ganar unas elecciones que buena parte de la comunidad internacional no reconoce.



Entonces, Guaidó interpretó varios artículos de la Carta Magna venezolana que establecen que el poder Ejecutivo recaerá en el líder del Parlamento si fuera usurpado.



El opositor dijo desconocer si será ratificado en enero de 2020 en el pleno como líder del Legislativo por otro año, y que la decisión corresponde al cuerpo, que controla la oposición y cuyas decisiones no acata el Ejecutivo.



Guaidó también dijo que trabaja para que en Venezuela haya una "transición pacífica" de poder con la participación "de todos los sectores", en referencia al chavismo, que detenta el poder desde 1999. "Pero no hay una solución mágica", añadió al puntualizar que el país suramericano sufre "una dictadura" y que reconoce la "desesperación legítima" de la base opositora que le acompaña.



Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero atraviesa por una grave crisis económica y política que se expresa en alta inflación y el deterioro de los servicios públicos.



Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al menos cuatro millones de personas han huido de la crisis en los últimos años, lo que desencadenó una emergencia migratoria en Sudamérica.

Guaidó afirmó, además, que el número de emigrantes venezolanos podría saltar hasta los seis millones en los próximos meses si no hay un cambio político en el país, y recomendó a Maduro dejar el poder, que ejerce desde 2013, porque, aseguró, "su hora se acabó".