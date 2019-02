Guaidó ordena a los militares que permitan ingresar la ayuda humanitaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ordenó este miércoles 6 de febrero del 2019 a las Fuerzas Armadas que permitan el ingreso al país de la ayuda internacional humanitaria que ha comenzado a reunirse en los centros de acopio.

"De nuevo a las Fuerzas Armadas una orden directa en este momento: permitan que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a sus familias, a su hermana, a su mamá, a su esposa, que seguramente necesita insumos y que algunos, lamentablemente, seguro también tendrán algunas afecciones", dijo Guaidó en una reunión con productores agropecuarios.



Precisamente, la mañana de este miércoles el diputado opositor Franklyn Duarte denunció que un convoy de militares mantiene bloqueado el puente fronterizo de Tienditas, una moderna infraestructura sin estrenar que une Venezuela con Colombia y por donde se prevé que ingrese ayuda humanitaria.



"Lo que está bloqueando (...) el puente Tienditas, en donde ellos (los militares) presumen que va a pasar la ayuda humanitaria, es un (camión) cisterna, un container y el día de hoy llegó en la madrugada un convoy de la Fuerza Armada Nacional", dijo Duarte.



Posteriormente y en declaraciones a periodistas, el titular de la Asamblea contó que sabe que están atravesando camiones contenedores en el puente, lo que considera que es "una reacción absurda de un Régimen que no le interesa el ciudadano". Y pese a eso vamos a hacer todo lo posible porque ingrese esta ayuda", dijo Guaidó.



En este sentido, el líder opositor reiteró que "si no ingresa parte de la ayuda" de manera urgente entre 250 000 y 300 000 venezolanos "están en riesgo de muerte", razón por la cual subrayó que cuando hablan "de una lucha de vida o muerte" es "literal".



"El Régimen aún no sabe qué hacer. La primera información que teníamos es que iban a robárselo. La siguiente es que no la dejen entrar, la siguiente es que la dejen entrar y la robamos más adelante", aseguró Guaidó.



Sin embargo, hizo hincapié en que tienen la determinación de "buscar todos los mecanismos" para atender la emergencia humanitaria y la actitud del Gobierno de bloquear el ingreso de ayuda es "otra torpeza política" del gobernante Nicolás Maduro.



La ayuda humanitaria para Venezuela ha sido solicitada por el jefe del Parlamento, pese a la negativa del Gobierno de Nicolás Maduro que asegura que esto puede dar paso a una invasión extranjera.



Aunque aún no está claro cómo va a ingresar este apoyo a Venezuela, el Parlamento opositor ya ha informado sobre centros de acopio en Cúcuta, donde un grupo de venezolanos se apostaron durante el martes.



Según ha explicado la Cámara, en Brasil y en una isla del Caribe, que aún no ha precisado, también habrán otros centros de acopio para esta ayuda que proviene de empresas de capital venezolano en el extranjero, Colombia y Estados Unidos.