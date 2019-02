Guaidó parte en caravana a la frontera con Colombia por ayuda humanitaria

LEA TAMBIÉN

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, partirá en caravana este jueves 20 de febrero de 2019 hacia la frontera con Colombia para encabezar la entrada de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos, lo que es considerado por el presidente Nicolás Maduro como un “show barato”.

Guaidó, reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, irá en su vehículo con diputados opositores en una caravana de autobuses, cuya partida está fijada para las 06:00 locales del jueves desde un sector del este de Caracas, según su equipo de prensa.



“Es un show barato. Donald Trump no sabe dónde queda Venezuela (...) han inventado una supuesta ayuda humanitaria de una comida podrida, cancerígena y la quieren meter a la fuerza”, dijo Maduro, al asegurar que el presidente estadounidense planea una invasión militar.



Guaidó anunció el miércoles que brigadas de voluntarios -que espera lleguen al millón- irán por la ayuda a varios puntos en los estados de Táchira (oeste) y Bolívar (sur), limítrofes con Cúcuta (Colombia) y Roraima (Brasil), donde hay centros de acopio, y a Puerto Cabello y La Guaira.



En Cúcuta está el principal centro de acopio de medicinas y alimentos enviados por Estados Unidos, y el viernes será escenario de un megaconcierto en un extremo del puente binacional Tiendidas, organizado por el multimillonario Richard Branson para recaudar 100 millones de dólares.



En contrapartida, el gobierno anunció conciertos el viernes, sábado y domingo, en el otro extremo del mismo puente, que comunica a Cúcuta con Ureña, en Táchira.



“La ayuda humanitaria entrará sí o sí, por mar o por tierra”, reiteró Guaidó, quien fijó para el ingreso el día en que cumple un mes de haberse autojuramentado como presidente encargado, luego de que el Congreso declarara a Maduro “usurpador”.



Pero el gobierno ordenó a los militares bloquear el puente con contenedores de camiones, suspendió los zarpes en todos los puertos y ordenó el cese del tráfico aéreo privado y comerciales -además del marítimo- con Aruba, Bonaire y Curazao, isla donde se acopia igualmente ayuda.



Guaidó, también jefe legislativo, convocó a manifestaciones el sábado para acompañar varias caravanas que irán por la ayuda y una movilización a las guarniciones militares.



El presidente socialista, igualmente, llamó a sus seguidores a manifestaciones ese día en todo el país. “Pueblo a la calle, calle y más calle”, arengó.



“Hands off” y “Aid Live”



Al concierto montado por Branson, llamado “Venezuela Aid Live” , acudirán los presidentes colombiano, Iván Duque, el chileno Sebastián Piñera y el paraguayo Mario Abdo.



Fernán Ocampo, vocero de la organización del acto, dijo que esperan unos 250 000 asistentes, pero tienen capacidad instalada para 500 000.



Unos 30 vuelos privados llegan estos días a Cúcuta con los artistas, en tanto que 1.500 policías y un dispositivo militar serán desplegados para el recital.



Cantarán artistas de la talla de los españoles Alejandro Sanz y Miguel Bosé, el dominicano Juan Luis Guerra, los colombianos Carlos Vives y Juanes, los mexicanos Maná y Paulina Rubio, el puertorriqueño Luis Fonsi y los venezolanos José Luis Rodríguez (El Pulma), Nacho y Ricardo Montaner.



Aún no se anunciaban los participantes del concierto chavista, llamado “Hands off Venezuela” (Manos fuera de Venezuela) , el cual, según el ministro de Comunicaciones, denunciará “la agresión” contra Venezuela.



“Lo que hagan del otro lado de la frontera es problema de ellos (...) Nosotros defenderemos nuestro territorio”, dijo el miércoles el dirigente chavista Darío Vivas a la entrada del puente.



Frontera porosa



La gran incógnita es cómo pasarán la carga si Maduro, respaldado por la Fuerza Armada, ha rechazado la ayuda.



“Tienen tres días para ponerse del lado de la Constitución. Esta ayuda es para salvar vidas”, dijo a los miliares Guaidó, quien afirmae esperar que los brigadistas voluntarios lleguen a un millón.



Pero aunque los militares bloqueen algunas zonas, la frontera de 2 200 km entre Venezuela y Colombia es muy porosa. Algunos sectores son controlados por mafias del contrabando de gasolina y droga que operan en pasos clandestinos.



Ante la escasez y la voraz hiperinflación, a diario pasan cientos de venezolanos por el puente Simón Bolívar, principal paso peatonal que une a Cúcuta y San Antonio Táchira, y por unos 30 pasos ilegales que, según la policía colombiana, existen en la zona.



“No descartamos absolutamente nada”, dijo Guaidó, sobre si la ayuda podría pasar por esos puntos.



Buscando contrarrestar la ofensiva del opositor, el gobierno de Maduro hará jornadas de asistencia médica gratuitas en la frontera y la distribución de 20 000 cajas de alimentos a habitantes de Cúcuta.



“El gobierno no tiene como ganar esta partida, está buscando minimizar los daños”, opinó el analista Luis Vicente León.