Juan Guaidó llega a frontera con Colombia por ayuda humanitaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó hace casi un mes presidente encargado de Venezuela, ya se encuentra en la frontera con Colombia para recibir la ayuda humanitaria almacenada en Cúcuta y rechazada por el Gobierno de Nicolás Maduro, que ordenó este jueves 21 de febrero de 2019 cerrar el límite con Brasil.

Dirigentes opositores confirmaron a EFE la información de la llegada de Guaidó luego de que portavoces de su equipo aseguraran que el líder opositor se encontraba en uno de los autobuses que conforma la caravana de diputados que partió esta mañana desde Caracas a la ciudad fronteriza de San Cristóbal.



Aunque esta caravana fue bloqueada durante horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), los diputados pudieron seguir su camino luego de enfrentamientos y discusiones con los funcionarios militares.



De acuerdo con videos difundidos por las redes sociales, los GNB les lanzaron gases lacrimógenos y hubo empujones, una escena que se dio en el túnel de La Cabrera, que une a los céntricos estados de Aragua y Carabobo, cerca de las 14:00 hora local.



Otras imágenes mostraban a los diputados atravesando a pie el túnel, pero luego los autobuses en los que se trasladaban usaron un canal del paso contrario para superar el bloqueo.



Guaidó ha dicho que el próximo sábado entrará a Venezuela la ayuda humanitaria que ha sido donada por diferentes países en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país y que ha ocasionado escasez de medicinas y alimentos desde hace cinco años.



Las donaciones se encuentran almacenadas en puntos fronterizos de Colombia, Brasil y Curazao.



Pero el Gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a recibir esta ayuda y, por el contrario, ha ordenado el cierre de la frontera con Brasil y con las islas de los Países Bajos, incluyendo a Curazao, mientras analiza si hace lo mismo con el paso a Colombia.



"He decidido (que) en el sur de Venezuela (...) a partir de las 20:00 horas de hoy jueves 21 de febrero queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil", dijo el mandatario durante una reunión con militares en el caraqueño Fuerte Tiuna, el mayor cuartel del país.



Maduro ha dicho que los alimentos donados por Estados Unidos, Colombia y otros países son un "regalo podrido" que porta el "veneno de la humillación", y esta misma jornada aseguró, sin ofrecer pruebas, que producen cáncer.



Aseveró que desde Colombia se alistan "falsos positivos" para justificar el ingreso a Venezuela de militares extranjeros, y responsabilizó al presidente de este país, Iván Duque, de cualquier acto de violencia que pueda ocurrir en la frontera entre las dos naciones.



Según el Gobierno venezolano, Estados Unidos es el responsable de que en el país no haya medicamentos y alimentos, pues asegura que les ha impuesto un bloqueo financiero.



Sin embargo, Maduro anunció esta jornada la llegada de 7,5 toneladas de medicamentos provenientes de Rusia que irán a tres hospitales y que, según dijo, fueron pagados por su Gobierno.



Precisamente, sobre el estado en el que se encuentran los centros de salud del país fue publicada hoy la llamada Encuesta Nacional de Hospitales que reporta la muerte de 1 557 pacientes atribuibles a falta de materiales médicos, y la de otros 79 que fallecieron supuestamente por causa de los constantes apagones en el país.



La encuesta señala que 756 de los más de 1 500 pacientes sufrieron un "trauma agudo" y 801 padecían enfermedades cardiovasculares, problemas que no pudieron ser tratados por la escasez de recursos en los hospitales.



Este sondeo que se realiza desde 2014 se ocupa de registrar semana a semana lo que sucede en estos 40 hospitales, una data que recoge y ofrece cada médico de forma anónima por temor a represalias por parte del Gobierno de Maduro.



Por otro lado, la Iglesia venezolana también se pronunció sobre la situación de salud y la posible entrada de la ayuda humanitaria y pidió a los militares permitir su ingreso, un llamado que también hizo el exjefe de contrainteligencia militar y diputado del chavismo, Hugo Carvajal, quien reconoció a Guaidó como presidente ecargado del país.



El general, que fue cercano al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), criticó la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado porque, según dijo, se han convertido en el significado de "atropellos, vejación, tortura y terror y todo por cumplir al margen de la ley y con total impunidad con la estrategia represiva de este Gobierno".