Guaidó dice que ELN hace 'ocupación irregular' de territorio venezolano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino, aseguró este viernes que la Fuerza Armada de su país debe "ejercer la soberanía" y luchar contra la "ocupación irregular" que considera que la guerrilla colombiana ELN hace del territorio de su país.

"Es el momento de que nuestra Fuerza Armada ejerza la soberanía de la Nación y luche contra esta ocupación irregular en nuestro territorio", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.



En este sentido, explicó que ha mantenido una conversación con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien aseveró poco antes que el Gobierno de Nicolás Maduro "ha sido un promotor, un financiador y un auspiciador del ELN".



Duque afirmó en su declaración que no le sorprende que el régimen venezolano apoye militarmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), como denunció el jueves un canal de televisión.



El mandatario respondió así en Cartagena a una investigación periodística del canal Red+Noticias que reveló supuestos documentos firmados por altos mandos militares de Venezuela que hablan de una orden de Maduro de apoyar a la que actualmente es la principal guerrilla colombiana.



En uno de los documentos, el Ministerio venezolano de la Defensa recuerda que por los "lineamientos establecidos por el comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela" la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe colaborar con el ELN.



Ese texto, cuya autenticidad no ha sido comprobada por otras fuentes, fue firmado por el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante Remigio Ceballos Ichaso, el 11 de agosto del año pasado y en él se ordena también el apoyo a "otros grupos revolucionarios aliados a la revolución bolivariana".



"Este comando estratégico operacional desaprueba cualquier operación militar, ejecutada sin autorización u orden expresa de este comando, contra cualquier agrupación, unidad o destacamento del ELN", se agrega en el texto.



En este sentido, Guaidó afirmó que le ha dicho a Duque que cuente "con que Venezuela no será más santuario de terroristas".



"Haremos todas las gestiones en conjunto con la Asamblea Nacional para colaborar con Colombia y el mundo en evitar y detener ataques que han puesto en jaque a la población en ambos países", concluyó.