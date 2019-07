Guaidó dice que no teme al diálogo con Maduro en Noruega

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, a quien una cincuentena de países reconoce como presidente encargado, señaló este viernes 5 de julio del 2019 que no teme al proceso de exploración para entablar una posible mesa de negociaciones en Noruega con el Gobierno de Nicolás Maduro.

"Hablando (del proceso de exploración) de Noruega, no tenemos miedo siempre y cuando aproxime a tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres", dijo el opositor ante cientos de simpatizantes en Caracas para recordar la muerte del militar Rafael Acosta Arévalo cuando se encontraba detenido.



Guaidó indicó el martes 2 de julio del 2019 que no hay nuevos encuentros previstos entre el Gobierno de Maduro y la oposición para abonar el posible diálogo en Noruega.



Ese mismo día Maduro dijo que ese proceso "va muy bien", y que en las próximas semanas habrá buenas noticias al respecto.



Guaidó no dejó en claro hoy si abandonó el proceso en Noruega, pero alertó que no es "tonto" ni "se chupa el dedo" (ser ingenuo).



"Cuando hablamos de cada uno de los espacios, incluso (el proceso de exploración en) Noruega, aquí nadie se chupa el dedo", dijo, y añadió: "Ustedes piensan que vamos a ir a cualquier espacio a enfrentar a la dictadura para que ganen tiempo?".



"A todos los espacios que vamos es para enfrentarlos, es para arrebatar, es para lograr libertad", añadió.



Por otra parte, informó de que el lunes llegará al país Enrique Iglesias, el asesor especial de la Unión Europea (UE) para la crisis en Venezuela.



En medio de la crisis de Venezuela, las autoridades noruegas informaron a mediados de mayo pasado sobre su papel mediador en una fase inicial para entablar un diálogo político entre el Gobierno de Maduro y la oposición, que se reunieron en el mes de mayo sin alcanzar un acuerdo.



Posteriormente, los opositores señalaron su disposición a continuar buscando consenso con el apoyo de Noruega, aunque Guaidó señaló que no estaba pautado otro encuentro.



Sin embargo, diversos sectores pidieron esta semana a Guaidó que suspenda las negociaciones en Oslo luego de la muerte de Acosta Arévalo.