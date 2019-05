Guaidó denuncia que ELN atacó puestos colombianos desde suelo venezolano

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino, denunció este viernes 24 de mayo de 2019 que la guerrilla ELN atacó dos puestos fronterizos colombianos desde suelo venezolano.

"Ha habido dos ataques a puestos fronterizos colombianos perpetrados desde Venezuela ejercidos por el ELN", aseguró al intervenir en un foro acerca del Plan País, como denomina a un proyecto para superar la crisis que vive la nación.



En este sentido, Guaidó explicó que la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene "presencia en el sur de Venezuela", razón por la que han podido atacar a los puestos colombianos desde territorio venezolano, cuyas fechas y alcance no mencionó.



Por ello, pidió a las Fuerzas Armadas venezolanas que modifiquen su posición "no solamente por el sostén que tienen hoy al dictador, sino para poder ejercer soberanía" y de ese modo que el ELN abandone el suelo venezolano, algo que ya ha solicitado en varias ocasiones.



De ese modo considera que podrán ejercer soberanía y "facilitar ese proceso de estabilidad para atender la emergencia".



Un militar colombiano resultó herido en marzo pasado al ser atacado desde Venezuela, al parecer por miembros guerrilleros del ELN, cuando se encontraba patrullando en una zona limítrofe en el departamento fronterizo de Arauca.



El militar, un infante de marina, estaba realizando una operación de control, vigilancia y seguridad fluvial sobre la ribera del río Arauca, que marca la frontera entre Colombia y Venezuela, cuando fueron atacados con artefactos explosivos improvisados y armas de fuego, detalló la Armada en un comunicado.



El presidente de Colombia, Iván Duque, denunció el pasado 10 de mayo que no le sorprende que el régimen venezolano apoye militarmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), como denunció el jueves un canal de televisión.



El mandatario respondió así en Cartagena a una investigación periodística del canal Red Noticias que reveló supuestos documentos firmados por altos mandos militares de Venezuela que hablan de una orden de Maduro de apoyar a la que actualmente es la principal guerrilla colombiana.



En uno de los documentos, el Ministerio venezolano de la Defensa recuerda que por los "lineamientos establecidos por el comandante en jefe y presidente de la República Bolivariana de Venezuela" la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) debe colaborar con el ELN.

Ese texto, cuya autenticidad no ha sido comprobada por otras fuentes, fue firmado por el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante Remigio Ceballos Ichaso, el 11 de agosto del año pasado y en él se ordena también el apoyo a "otros grupos revolucionarios aliados a la revolución bolivariana".