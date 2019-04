Guaidó convoca a marcha para pedir a militares apoyo para la salida de Maduro

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, convocó este viernes 19 de abril del 2019, para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, a la marcha "más grande" de todo el país para exigir a la Fuerza Armada que acompañe "el cese definitivo de la usurpación" que considera hace el gobernante Nicolás Maduro.

"Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela el próximo primero de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela, a exigir el cese definitivo de la usurpación en Venezuela, a exigir de una vez por todas porque se termine esta tragedia", dijo en un "cabildo abierto" en una plaza de Caracas.



"Para que esto tenga éxito qué tiene que pasar? a quién va dirigido esta exigencia? Porque ya sabemos que ni Maduro ni al régimen es, no tienen nada que dar, primero a la Fuerzas Armadas (...) que acompañen el legítimo petitorio de un pueblo que quiere, que necesita, que demanda vivir", continuó.



El líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, no fue claro en cuál será el destino de la marcha que ha convocado para un día en el que tradicionalmente el Gobierno llama a los trabajadores públicos a las calles a fin de que les manifiesten su respaldo.

El parlamentario señaló que el destino de la marcha será "el lugar de exigencia para que cese definitivamente la usurpación".



Lo que sí dejó claro fue que la marcha no será un "espacio de confrontación" con la Fuerza Armada sino de "construcción", pues insiste en que necesita del apoyo de los militares para lograr desalojar del poder a Maduro.



"No pretendemos que esto sea un choque contra escudos de militares que quieren cambiar, que también necesitan luz y agua, no. Lo contrario, que se sumen a esta gesta (...) que nos acompañen a llegar al destino que todos queremos", dijo Guaidó quien hace semanas indicó que "pronto" irá a buscar su oficina en el palacio presidencial de Miraflores.



Los puntos de concentración para esta gran marcha serán anunciados por redes sociales en los próximos días, indicó el opositor, quien además detalló que los llamados "comités de ayuda y libertad", por los cuales ha organizado a sus bases, serán juramentados el próximo 27 de abril.



Asimismo, anunció que durante la próxima semana habrán más convocatorias de calle y actividades "propias" de los trabajadores públicos que le apoyan.



"Todos para las calles por el cese definitivo de la usurpación (...) que nos acompañen a llegar al destino que todos queremos", apuntó.

Guaidó se proclamó presidente encargado del país el pasado 23 de enero al considerar como un "usurpador" a Maduro, debido a que ganó unas elecciones tachadas de fraudulentas.