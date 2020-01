Guaidó dice que chavismo asesinó la República al elegir a jefe del Parlamento

LEA TAMBIÉN

El líder opositor venezolano Juan Guaidó denunció que el país vivió este domingo 5 de enero del 2020, "el asesinato de la República" al elegir el chavismo a un nuevo presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en una sesión a la que le impidieron entrar, así como a un grupo de diputados opositores.

"Hoy, en lo que es el desmantelamiento del Estado de derecho y el asesinato de la República vemos cómo toman violentamente el Palacio Federal Legislativo", aseguró Guaidó con la voz entrecortada tras una pelea con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) para acceder al hemiciclo.



Esa trifulca comenzó cuando intentó acceder a la sede de la AN y fue repelido por los miembros de la GNB. Intentó entonces subir por una verja que da acceso al hemiciclo pero los agentes lo impidieron con los escudos.



Posteriormente, cuando los diputados chavistas y un escaso grupo de opositores, habían elegido como presidente al parlamentario Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia, Guaidó intentó de nuevo entrar al Palacio Legislativo y los miembros de la GNB le expulsaron a empujones con sus escudos.



Durante la refriega, Guaidó también golpeó los escudos de los guardias al igual que varios diputados.



Según el opositor, hasta hoy presidente de la AN, para la elección de la nueva directiva de la cámara fue necesaria "la complicidad de unos seudodiputados", como el mismo Parra, tachados de corruptos por buena parte de la oposición.



Sin embargo y pese al apoyo de esos parlamentarios, Guaidó aseguró que la sesión de este domingo no contó con una mayoría suficiente para el quórum puesto que los chavistas "no tienen los votos" suficientes.



A pesar de eso, el Parlamento resiste. Hoy nos levantamos los venezolanos a defender a Venezuela", aseveró.



Por todo ello, advirtió que en este momento "Venezuela no tiene Parlamento instalado" puesto que "no hubo votación nominal, secuestraron a los parlamentarios en el hemiciclo", así como a los diplomáticos que acudieron al Palacio Legislativo, puesto que ninguno de ellos pudo salir mientras duró la refriega.



Guaidó concluyó advirtiendo que "en horas" anunciará nuevas medidas pero aseguró que todo el mundo va "a ver cómo se instala el Parlamento Nacional".