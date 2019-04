Guaidó anima a trabajadores públicos de Venezuela a rebelarse contra Maduro

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, insitó este lunes 8 de abril del 2019, a los trabajadores públicos a rebelarse contra el gobernante Nicolás Maduro, al que considera un 'usurpador'.

"Llegó el momento del cese definitivo de la usurpación, y para eso los necesitamos, hermanos", dijo el líder opositor a los empleados públicos ante un grupo de representantes de varios gremios que acudió a la sede del Legislativo en Caracas.



Pidió a los funcionarios dar a conocer a sus compañeros una Ley de Garantías que cuenta con el aval de la Asamblea Nacional (Parlamento) y contempla proteger a quienes desobedezcan órdenes en instituciones públicas que contradigan la Constitución y las leyes con el fin de quitar el apoyo burocrático al chavismo gobernante.



"Necesitamos a los trabajadores para continuar en la ruta de la transición", dijo Guaidó, quien prometió acabar con el chantaje que asegura hace el chavismo a los trabajadores públicos para "obligarlos" a participar en actos proselitistas.



El jefe parlamentario reiteró su pedido de conformar comités en cada centro de trabajo para garantizar la participación frecuente en las llamadas protestas estratégicas organizadas, un modo de reclamo que la oposición promueve para denunciar fallos en los servicios públicos y cualquier otro pesar en medio de la crisis económica.



Aseguró que el "régimen" de Maduro "no acompaña en la lucha sindical" ni respeta las libertades sindicales al señalar que varios representantes gremiales han sido procesados por la Justicia durante el sexenio gobernado por Maduro.



En este sentido, animó a los trabajadores a apoyar la ruta que él ha planteado y que incluye sacar a Maduro del poder, instaurar un gobierno de transición y llamar posteriormente a unas "elecciones libres".



"Lo único que tenemos claro en Venezuela es que de perpetuarse este régimen no vamos a poder ni sobrevivir", prosiguió al alegar la insuficiencia monetaria de los obreros y en general de los millones de ciudadanos venezolanos que devengan salario mínimo, ubicado en unos seis dólares mensuales.



"Quién puede vivir con un sueldo de 18 mil bolívares al mes? Nuestra intención es lograr el bienestar de la gente; en todo momento hemos hablado de derechos, de reivindicaciones. El compromiso es con quienes de manera gallarda resisten y se mantienen en la lucha", sostuvo.



Por ello, Guaidó remarcó que las protestas ciudadanas, como las ocurridas en las últimas semanas en todo el país con participación de cientos de miles de personas, no se detendrán hasta que alcancen las reivindicaciones salariales y políticas.



Reiteró el respaldo de los diputados a la "Operación Libertad", una fórmula de organización ciudadana puesta en marcha el fin de semana pasado y que, con nuevas manifestaciones callejeras, espera sumar presión este miércoles contra la llamada revolución bolivariana.



El líder opositor se proclamó presidente en enero, cuando invocó la Constitución como jefe del Legislativo luego de que Maduro asumiera un segundo mandato que no es reconocido por numerosos Gobiernos debido a los cuestionamientos en su reelección.



Maduro no hizo aparición pública durante la jornada y se dedicó a difundir imágenes a través de Twitter para recordar la manifestación de apoyo que recibió en las calles de Caracas el sábado pasado.



En una de esas publicaciones, el líder chavista informó del avance en la recuperación del sistema eléctrico en medio de un plan gubernamental de racionamiento de la energía en los hogares y luego de un mes con múltiples apagones que paralizaron al país por completo durante dos semanas.



Entretanto, el canciller Jorge Arreaza, anunció que el país continuará haciendo llegar su petróleo a Cuba, pese a las sanciones que Estados Unidos impuso el viernes contra 34 cargueros dedicados al transporte de crudo de Venezuela a la isla.