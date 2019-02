Grupos de venezolanos se reunieron en una ceremonia religiosa para llevar un mensaje de paz y reconciliación

LEA TAMBIÉN

“Sentimos miedo. Una cosa es sentirlo y otra superarlo. No tengan miedo. Sean columna de hierro y muralla de bronce”. Lo dijo el obispo venezolano Mario Moronta, quien es el primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.

Él estuvo presente en la eucaristía de este domingo 3 de febrero del 2019 en la Basílica del Voto Nacional, en el Centro Histórico del Quito.



El evento religioso es parte de las actividades que grupos de venezolanos realizaron este fin de semana. Ellos residen en el país, producto de la crisis económica y política que vive el país latinoamericano.



El acto reunió a los extranjeros para transmitir un mensaje de amor, por lo que se denominó Encuentro por la reconciliación y la paz.



“Somos gente capaz de construir la paz y compartirla con los demás. ¿Cómo hacerlo? Con fe y esperanza, porque todo pasa”, dijo el sacerdote.



“(Como iglesia) hemos participado en actos de mediación y acompañamos a muchos migrantes”, relató el obispo venezolano.



Además, sostuvo que “tenemos la esperanza, pero no se concretará si aguardamos que alguien nos resuelva los problemas, debemos hacerlo nosotros mismo”.



El Obispo también invitó a sus compatriotas a no perder la alegría. “No todo está perdido. Hay fe".



“Ánimo y adelante” fueron las últimas palabras del discurso de Moronta. Tras ellas, los aplausos se hicieron presentes.



Los participantes de la ceremonia católica corearon canciones religiosas y también hicieron la entrega de ofrendas. Primero fue el pan y el vino -típico de la eucaristía.



Adicionalmente, entregaron mochilas de familias foráneas con las que llegaron al Ecuador; sus profesiones para construir un mejor país; su comida típica; y la imagen de la patrona de Venezuela, la Virgen del Coromoto.



La venezolana Katherine González dejó su país hace un mes. Viajó con una “maleta llena de sueños y esperanzas” para buscar nuevas oportunidades y la tranquilidad.



Eso ha encontrado en Ecuador, país que la ha recibido con “brazos abiertos”. Dice que no ha recibido muestras de exclusión o xenofobia. “Extraño mucho mi país”.



Eduaxis Alvarado es otra ciudadana venezolana, quien llegó hace tres años. Ella ejerce el periodismo y también está vinculada con la música. Dejó su país antes de que la situación fuera “insostenible”.



Destacó la importancia del evento que une a dos países: Ecuador y Venezuela. “Monseñor viene a tratar un mensaje de paz frente a los hechos de violencia que se registraron en Venezuela”.



La ceremonia religiosa siguió en la Basílica del Voto Nacional, en Quito y se tenía previsto hacer un conversatorio entre el sacerdote y los venezolanos asistentes.