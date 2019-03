‘Exhortamos a grupos provida a que paren la guerra’: Pamela Troya, activista por el matrimonio civil igualitario

LEA TAMBIÉN

“No queremos armar una guerra contra nadie. Ni mucho menos violentar las creencias religiosas de nadie. Por eso exhortamos a los grupos provida a que paren esa guerra, que no obstaculicen nuestra felicidad”. Eso dijo Pamela Troya, activista por el Matrimonio Civil Igualitario, en Ecuador.

La mañana de este jueves 28 de marzo, en las instalaciones de la Fundación Equidad, en el centro norte de Quito, Troya se presentó junto a Efraín Soria, otro activista a favor de los derechos de las personas Glbti (Gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo).



En una conferencia de prensa, estos ciudadanos junto con el abogado Christian Paula, de Pakta, hablaron sobre lo que esperan de la jornada de mañana, viernes 29 de marzo del 2019. Desde las 09:30 comenzará la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, para dar una respuesta a la consulta hecha por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.



Hasta esa instancia llegaron Soria y su pareja desde hace 12 años, Javier Benalcázar, luego de que el Registro Civil se negara a casarlos en mayo pasado. Y la Corte Provincial de Justicia pidió el soporte de la Corte Constitucional, para saber si en Ecuador se puede tomar en cuenta la Opinión Consultiva 24, de la Corte IDH, difundida desde enero del 2018, sin reformar la Constitución, la Ley de Datos Civiles y el Código Civil. En ella se habla de derechos más favorables para las personas Glbti, como matrimonio entre personas del mismo sexo.



Este miércoles, 28 de marzo del 2019, la Red Vida y Familia del Ecuador realizó un pronunciamiento. Están en contra de que la Corte Constitucional trate este tema. Amparo Medina, su dirigente, criticó que se deje de lado otros casos, que considero más importantes. Reiteró que en el país el matrimonio solo se puede realizar entre hombre y mujer. Y anunció que mañana estará junto a otros miembros de su organización en la Corte Constitucional.



“El mundo no se ha acabado en países en los que las políticas públicas han dado paso al Matrimonio Civil Igualitario. Nosotros (los Glbti), apuntó Pamela Troya, también somos ecuatorianos y aquí queremos casarnos”.



Troya busca contraer matrimonio con su pareja Gabriela Correa, desde el 2013. En el 2014 su acción de protección llegó a la Corte Constitucional y no ha avanzado.



“Los Glbti hemos tenido que postergarnos, dejamos de lado nuestras actividades para luchar por derechos. Hoy estoy aquí tras pedir permiso en mi trabajo. Y cada día soportamos ataques de quienes están en contra. No más guerra, creemos en la cultura de la Paz”.