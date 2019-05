Grupos del exilio piden a Trump reactivar vuelos de EE.UU. a Venezuela

LEA TAMBIÉN

Grupos del exilio venezolano pidieron este viernes 17 de mayo del 2019 al presidente Donald Trump reactivar los vuelos de Estados Unidos a Venezuela, al señalar que la suspensión ha "afectado al venezolano de a pie" y dejado varados a decenas de ellos en aeropuertos del país.

Los grupos Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y Madres Venezolanas en el Exterior (Amavex) señalaron en rueda de prensa que aprueban las medidas de presión "para aislar al régimen de Nicolás Maduro", pero que se debe "corregir" la suspensión de los vuelos.



La activista Helene Villalonga, de Amavex, hizo "un llamado de atención a la Administración Trump por esta medida", al subrayar que "ha afectado, no a los funcionarios como se podría pensar en principio, sino al venezolano de a pie".



El miércoles pasado el Gobierno estadounidense suspendió de forma inmediata e indefinida todos los vuelos de pasajeros y de carga hacia y desde Venezuela.



Por su parte, José Antonio Colina, presidente de Veppex, explicó que hay por lo menos treinta venezolanos varados en el Aeropuerto Internacional de Miami, que requieren además de servicios consulares.



Villalonga dijo que estos ciudadanos venezolanos varados, algunos de los cuales se han "quedado durmiendo en el piso" del aeropuerto de Miami, tampoco han tenido respuesta a sus reclamos por parte de las aerolíneas, que solo les ofrecen llevarlos a un tercer país.



Venezuela afronta una crisis política y social que se acentuó después de que el 23 de enero el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y recibió el apoyo de más de 50 naciones, entre ellas Estados Unidos.



La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de seis años que juró Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, al considerar ilegítimas las elecciones de mayo del año pasado, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.



Colina pidió hoy a EE.UU. mantener los mecanismos de presión a Venezuela, pero urgió coordinarlos con el enviado de Guaidó ante el Gobierno de EE.UU., Carlos Vecchio, para que no afecten directamente al "ciudadano venezolano".



Señaló que la misma motivación que impulsa estas medidas podía "corregir el problema de raíz, que sería crear una coalición militar, una intervención militar o el Tratado de Asistencia Recíproca" para "sacar a Maduro del poder".



Ambas organizaciones urgieron además al Gobierno de Trump solucionar el estatus migratorios en Estados Unidos de los venezolanos que han tenido que dejar su país.



Colina criticó que la crisis venezolana está siendo "politizada" y usada por los partidos Demócrata y Republicano como bandera de campaña, mientras que la comunidad venezolana necesita soluciones reales.



"Afecta a millones de venezolanos dentro y fuera del país, y es un problema de seguridad, no tema de campaña electoral", aseguró Colina.



American Airlines anunció la suspensión indefinida de sus vuelos a Venezuela el 28 de marzo, mientras que United y Delta no volaban a Venezuela desde 2017.



El anuncio de la "suspensión inmediata" de todos los vuelos hacia y desde Venezuela debido a "condiciones" que amenazan la seguridad de los viajeros, aeronaves y tripulaciones afecta tanto a vuelos de carga como de pasajeros y a aviones de cualquier matrícula, no solo estadounidense.



La decisión fue dada a conocer en un comunicado por el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kevin McAleenan.



Estados Unidos y Venezuela suspendieron sus relaciones diplomáticas después de que el Gobierno de Trump reconociera a Guaidó como mandatario interino.