Grupos indígenas exigen justicia tras el asesinato de su dirigente en Costa Rica

Un grupo de indígenas se manifestó este viernes 28 de febrero del 2020 frente a la Casa Presidencial de Costa Rica para exigir justicia tras la muerte del dirigente Jehry Rivera, en el marco de un conflicto por la recuperación de tierras ancestrales en el sur del país.

Los indígenas hicieron una pequeña marcha hacia la Casa Presidencial en donde gritaron consigas como "¡Exigimos Justicia!, no más impunidad" y "¡Sergio y Jehry viven!", en alusión a Sergio Rojas y Jehry Rivera, los dos líderes indígenas que han sido asesinados en el último año.



Levi Sucre, indígena bribri, comentó a Efe que las leyes ordenaron hace más de 40 años devolver las tierras ancestrales a los pueblos indígenas, pero que eso no ha sucedido.



"Hemos venido a protestar para exigir al presidente (Carlos Alvarado) y al Gobierno que tome acciones ya en dos cosas: devolver las tierras e una vez por todas a los pueblos y protegernos de la masacre en contra de los indígenas", declaró Sucre.



El líder indígena aseveró que "es inaceptable en pleno siglo 21 que haya tanta discriminación hacia los pueblos indígenas y que no haya justicia pronta y cumplida".



Jehry Rivera murió la noche del pasado lunes cuando otro hombre le disparó en varias ocasiones en medio de una riña en la que participaron unas 20 personas, entre indígenas y no indígenas, en el marco del conflicto por la recuperación de tierras en el pueblo indígena Térraba (sur), de la etnia teribe.

Decenas de personas participaron el martes 25 de febrero del 2020 en una vigilia contra el asesinato del dirigente indígena Jehry Rivera. Foto: EFE

Allí, grupos de indígenas suelen recuperar terrenos ancestrales por su propia cuenta, pues afirman que se han cansado de esperar a que el Gobierno lo haga.

Esto ocasiona hechos violentos con las personas no indígenas, e incluso algunos indígenas, que dicen ser propietarios legales de los terrenos.



El asesinato de Rivera ocurrió casi un año después del de Sergio Rojas, otro líder de las comunidades indígenas del sur del país, quien falleció tras ser atacado a balazos en marzo de 2019, sin que hasta ahora las autoridades hayan identificado a los responsables.



El Gobierno ha informado que esta semana logró un acuerdo con los indígenas de la zona de Térraba para que no recuperen tierras por su propia cuenta, y a cambio se comprometió a acelerar un plan para la recuperación de esos terrenos.



En el año 2015 la CIDH dictó medidas cautelares en favor de las comunidades indígenas de Salitre (etnia bribri) y Térraba (etnia teribe), ubicadas en el sur del país en la provincia de Puntarenas, y que han sido escenario de disputas violentas por tierras entre indígenas y no indígenas.



Con estas medidas el Gobierno está en la obligación de garantizar la seguridad de las personas de la zona y de trabajar por solucionar el problema.

El Gobierno asegura que en los últimos años ha recuperado algunos terrenos y los ha entregado a la Asociación de Desarrollo Integral de las comunidades, pero los indígenas consideran que esto no ha sido suficiente.

La Ley Indígena de 1977 establece que los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades, pero los finqueros no indígenas afirman que las tierras les fueron vendidas por indígenas y en muchos casos antes del año en que se aprobó la ley.