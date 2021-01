Tres grupos generacionales gastan más en servicio de telecomunicaciones

El gasto mensual en el que incurren las personas para acceder a Internet subió el 2020. El servicio, que permite a las familias navegar por diferentes plataformas digitales a través de teléfonos inteligentes y ‘tablets’, dentro y fuera de casa, se convirtió en uno de los pagos básicos junto al de servicios como luz, agua y electricidad, según expertos.

Entre enero y septiembre de 2020, el gasto en servicios de telecomunicaciones (planes que incluyen servicios fijos y móviles de Internet y/o telefonía) se incrementó en un 8% frente al 2019. Este valor pasó de un promedio de USD 34,8 mensual a USD 37,42 al mes.



El dato consta en un análisis realizado por el buró de crédito Equifax, a 5,9 millones de clientes con planes pospagos de seis operadoras en el país.



Si bien el gasto promedio mensual creció, hay ciertos grupos de edad que pagan más que otros porque buscan tener más acceso a Internet.



Por ejemplo, las personas de entre 40 y 50 años -catalogadas como la generación X- cancelaron un 6% adicional entre enero y septiembre del 2020, si se compara con el mismo período del 2019.



La necesidad de estar conectados, ya sea para el teletrabajo o las clases virtuales en la pandemia, los obligó a buscar planes con más datos y con una mayor velocidad para navegar.



Diana Sánchez paga alrededor de USD 90 en planes de Internet móvil para ella y su esposo. La mujer, de 43 años, contó que en el 2019 cancelaba USD 50 por este servicio.



La cifra se le incrementó desde mayo del 2020 cuando, por la emergencia sanitaria, tuvo que contratar un plan de Internet con más velocidad.



“Mis dos hijos usaban nuestras computadoras por las clases virtuales y la señal se caía. La solución fue contratar un plan de Internet móvil más robusto, para conectarme a las reuniones virtuales desde cualquier sitio y sin depender de la Internet de casa”, dijo.



Según Sánchez, aumentar el costo del plan fue totalmente nuevo y no estaba dentro de su presupuesto. Ella y su esposo han trabajado siempre en sus oficinas, por lo cual no requerían un servicio de Internet muy costoso.



Hugo Carrión, experto en Telecomunicaciones, explicó que los usuarios, especialmente los de la generación X, como Diana, deben acceder a una tarifa móvil más costosa por los datos ilimitados y número de gigabytes que les permitan navegar sin interrupciones durante el mes.



Este grupo, según Carrión, era el que estaba menos insertado en la era digital y, en el contexto de la pandemia, tuvo que adaptarse al teletrabajo. Por eso, el consumo mensual en este grupo de edad varió de forma más significativa. Añadió que otro factor que influye para que el gasto aumente es que cada vez hay más suscriptores de servicios de video en ‘streaming’, como Netflix, Amazon Prime y Disney+.



Los mileniales son muchos de ellos. Este grupo generacional representa el 38% del universo de los consumidores de estos servicios digitales.



Denisse Vinces, de 35 años, optó por cambiar su proveedor de servicios y contratar un plan corporativo de USD 35 que le permita acceder a varias plataformas de video y música.



Vinces, que se dedica al comercio de artículos al por mayor, contó que en diciembre, aparte del plan que ya tenía, contrató a otra operadora para compartir datos a su computadora cuando esté fuera de casa.



Otro grupo etario que registra incremento en el pago de planes mensuales es el llamado Baby Boom, que corresponde a personas de 51 a 72 años.



Según el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) y acorde con el Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 2015-2021, el consumo promedio mensual de los hogares ecuatorianos equivale al 8% de los ingresos que perciben. Es decir, si una persona recibe un sueldo USD 400, su gasto promedio mensual en Internet llega a USD 32.



Para Guillermo Granja, experto financiero, este monto puede variar según las características del plan al que accedan las personas. En ese sentido, el analista recomienda a las familias buscar promociones y opciones que se ajusten al bolsillo, sobre todo si se ha pasado por un recorte salarial.



En el país se cotizan paquetes de Internet desde USD 10. Claro ofrece beneficios como gigas exclusivas para la navegación en redes sociales que no consumen los del plan. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que cuenta con planes pospago desde USD 17,90, señala que las tarifas de los planes de Internet fijo y móvil en el 2020 bajaron respecto del 2019. Este año, la estrategia será mantener precios, pero incluir servicios de valor agregado.



Movistar dijo que realiza inversiones para, próximamente, potenciar el 4G LTE en Pichincha. Para el 2021, señaló que el interés es entregar productos y servicios que cubran sus necesidades de comunicación y entretenimiento.