4 grupos calificados para campaña en consulta por minería en Azuay

A partir del 10 de enero empezará la campaña política de la consulta popular por el agua, en el cantón Cuenca. Hasta el pasado miércoles, cuatro de las ocho organizaciones fueron calificadas para participar en la campaña.

El próximo 7 de febrero -a diferencia del resto del país- los 435 963 electores cuencanos recibirán una papeleta adicional, que corresponde a la consulta popular. Esta registrará cinco preguntas. ¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal Etapa? Sí o no.



Las otras cuatro preguntas tienen el mismo texto, solo cambian los nombres de las zonas de recarga hídrica por la de los ríos Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.



Del 11 al 18 de este mes se cumplió con la inscripción. Las cinco organizaciones que buscan hacer campaña en contra de la minería son Fundación Savia Roja, movimiento Creo, alianza Azuay Primero, Partido Unidad Popular y Fundación Alliwiñay.



Para apoyar la tendencia



a favor están el Colegio de Ingenieros Geólogos de Azuay, la Asociación Turística Francés Urco y la Asociación de Producción 24 de Junio (Asoprotexvi). El Municipio de Cuenca invertirá USD 137 411 en este proceso.



Las organizaciones inscritas ya trabajan en la elaboración de los ‘spots’ publicitarios, que el CNE deberá calificar antes de que puedan ser difundidos.



Todos han dicho que desarrollarán sus campañas puerta a puerta para captar los votos, porque el Fondo de Promoción para la consulta popular es reducido: USD 26 156; de esa cantidad, 13 078 irán a quienes hagan campaña por el sí y el mismo valor por el no.



Las organizaciones que ya están calificadas son las fundaciones Salvia Roja y Alliwiñay, la Asociación de Producción Textil 24 de Junio y Unidad Popular. Al resto, la Junta Electoral les solicitó ajustes y su aprobación está pendiente.



Por ejemplo, los grupos políticos Creo y Azuay es Primero y la Asociación Turística Francés Urco deberán presentar las actas de las firmas de sus directivos. Son temas de forma, no de fondo, informó la delegación provincial del CNE. La próxima semana se conocerán, de forma oficial, las agrupaciones calificadas.



No obstante, los postulantes ya se alistan para la campaña. El 70% de los electores está en la zona urbana. En los últimos 10 años, el tema minero ha estado en la escena política con fuertes discursos a favor y en contra de esta actividad.



En este cantón están los proyectos mineros de mediana y gran escala: Loma Larga, de la canadiense INV Metals; y Río Blanco, de Ecuagoldmining. El primero concluyó los estudios de factibilidad.



Mientras que Río Blanco estaba en la fase de construcción de la mina, pero desde mayo del 2018 está paralizado por hechos violentos registrados en el sitio y un fallo judicial.



Bajo ese panorama, los representantes de los tres partidos políticos inscritos han confirmado que, como estrategia, sus candidatos a la Asamblea llevarán el mensaje de la no minería en fuentes de agua.



Uno de ellos es José Jara, candidato a asambleísta por Azuay (Creo). Su partido se registró para impulsar la campaña por la defensa del agua. “Este tema es parte de las propuestas que presentamos para registrar nuestra candidatura”.



Jara dice que las preguntas son algo contradictorias y que se podrían prestar a confusión para los electores.



Para Holguer Parra, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos y de Minas del Azuay, la consulta es un engaño a la población, porque no hay la información adecuada y los electores no saben leer un mapa ni conocen qué es una zona de recarga hídrica.



Considera que es una falta de respeto proponer una consulta con desconocimiento absoluto. Dice que las zonas de recarga hídrica no son los páramos sino las cuencas medias y bajas; y que por eso enfocarán la campaña en informar a la ciudadanía. Parra insiste en que la minería responsable genera fuentes de empleo y recursos.



Mariana Pangol y Braulio Pulla, de las asociaciones Asoprotexvi y de Turismo Francés Urco, coinciden en que por eso impulsarán la campaña a favor de esta actividad. Mencionan que sus asociaciones reciben el apoyo de la minera Loma Larga para sus emprendimientos en agricultura, ganadería, textiles y turismo.