Un grupo de 30 venezolanos abandonaron Ibarra, Imbabura, y regresarán a su país

Un autobús con 30 ciudadanos venezolanos salió la noche de este 22 de enero del 2019 desde la ciudad de Ibarra, en el norte de Ecuador, con dirección a Quito. Este grupo se acogió al plan Retorno a la Patria que impulsa el Gobierno de ese país, por lo que mañana retornarán en un vuelo gratuito.

La medida se da luego de las recientes agresiones que protagonizaron varios manifestantes en Ibarra en contra de la presencia de estos extranjeros. Los hechos se dieron tras el asesinato de Diana Carolina, a causa puñaladas que recibió de su pareja.



Entre lunes y martes, funcionarios de la Embajada de Venezuela, en Quito, se desplazaron a esta urbe de la Sierra ecuatoriana para alistar el desplazamiento de los compatriotas.



Yanis Cano, oriunda de b, llegó al país en octubre pasado. Le acompaña su nieto Daniel, de 19 años.



Explica que por su edad no pudo encontrar trabajo lo que no es posible mantenerse en Ecuador. Se enteró de esta oportunidad de viajar al mediodía y de inmediato armó su equipaje.



Es una historia parecida a la de Jesús Morales, del Estado de Zulia, quien también no pudo acceder a un trabajo estable. Junto a su esposa e hijo arribaron a Ibarra, hace seis meses.



Pero, en diciembre sus dos familiares retornaron a Venezuela, por lo que decidió ir a reencontrarse con todos.

Cano y Morales coinciden en que también les motivo a marcharse el temor de ser agredidos.