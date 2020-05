Qué busca el Grupo de Puebla ante la crisis por la pandemia del covid-19

LEA TAMBIÉN

Ya con una Unasur en terapia intensiva, los sectores que impulsaron este mecanismo de integración regional, mayormente de partidos de izquierda, se han reagrupado en el Grupo de Puebla, que se constituyó el 2019. Se llaman progresistas, libres pensadores y de ningún partido político, según dijo Marco Enríquez-Ominami, quien lideró la reunión virtual del pasado 15 de mayo.

La pandemia, la economía y el proceso de paz en Colombia fue la agenda que reunió a expresidentes latinoamericanos, como Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Fernando Lugo (Paraguay), José Mujica (Uruguay) y Rafael Correa (Ecuador). También estuvo presente el presidente argentino Alberto Fernández. En total, 48 personas firmaron la declaración.

A continuación, lo que decidió el Grupo de Puebla:



1. Estado proveedor de bienes públicos colectivos



Para este grupo, la región transita peligrosamente por las vías del neoliberalismo del que “se había ya alejado”. Delegaron la distribución de bienes básicos y “minimizaron el protagonismo del Estado”. Lo que ha hecho la crisis sanitaria por el covid-19 es mostrar al mundo cuán importante es la presencia del Estado. Hará falta, entonces, instrumentos de política social y económica de los que los estados se han alejado.



2. Cambio climático y cambio de modelo económico



Los progresistas del Grupo de Puebla afirman que no quieren volver a un sistema de producción, acumulación y consumo que afectan en el calentamiento global, pese a que muchos, cuando fueron gobierno, alentaron el consumo y la economía extractivista.



3. Promover ante la ONU debate sobre la pandemia, paz y equidad



El Grupo de Puebla se propone convocar a movimientos, ciudadanos, partidos políticos para que se impulse una reunión de las Naciones Unidas. El tema: discutir sobre la gestión de la pandemia. Pero hay algo que no se dejará pasar en caso de esta reunión: la equidad social y una garantía de protección para los más vulnerables.



4. Garantizar el mínimo vital



El Grupo de Puebla recordó que en los pasados gobiernos progresistas tuvieron éxito: los programas que garantizan una renta básica. El mínimo vital y de carácter extraordinario es un derecho para que las personas puedan vivir con dignidad las condiciones de confinamiento.



5. Moratoria de la deuda externa



Los estados deben canalizar esfuerzos para atender la emergencia sanitaria y económica “y redefinir, de cara al futuro, las prioridades sociales desatendidas o delegadas en el mercado”. Por eso, el Grupo de Puebla propone “reestructurar la deuda y en la medida de lo posible, lograr una moratoria”.



6. La salud pública es un bien global



Este punto de la declaración radica en la preocupación por el acceso al sistema sanitario de los sectores vulnerables y para que tampoco sean los sectores más vulnerables los que terminen pagando los costos de la pandemia. “No existe dilema entre salud y economía, pues es inviable pensar en una reactivación del consumo, del ahorro y de la inversión con la amenaza latente de la pandemia”.



7. Colombia y el acuerdo de paz



El plan de paz en Colombia fue uno de los temas fundamentales de esta cita virtual. Mostraron su preocupación pues, para ellos, el gobierno del presidente Iván Duque no está cumpliendo con los compromisos del Acuerdo de Paz con las FARC. Destacaron el papel de Cuba en este acuerdo del 2016, y que afecta las negociaciones con el ELN. “Un eventual fracaso de la paz en Colombia sería, sin duda, nuestro fracaso como humanidad”, dice la declaración.



8. Un nuevo Estado con fiscalidad y manejo de bienes sociales como la salud



El Grupo de Puebla propone un nuevo Estado que “prevea desde ya cómo gestionar la post-pandemia”. Para ello, deberá haber un régimen fiscal equilibrado y que maneje la distribución de bienes sociales, como la salud, eso sí: en el marco del progresismo.



9. Levantar las sanciones a Cuba y Venezuela



Fue consensuado el rechazo regional a las sanciones y amenazas contra Venezuela y las que se han retomado contra Cuba. Estas son “condenables” en medio de la crisis sanitaria y “son sencillamente un crimen de lesa humanidad.



10. La internacional progresista



El Grupo de Puebla quiere adherir a la Primera Internacional Progresista, que han liderado intelectuales y figuras de izquierda. Con esta unidad, se podrá conseguir una mayor perspectiva de los retos a futuro.



11. La unidad progresista



Para los participantes de esta reunión virtual, los progresistas no se “puede dar el lujo” de enfrentarse porque eso solo favorece a la derecha. “Para construir un mundo más justo lo primero oque debemos hacer es unir las fuerzas del progresismo”, dice el texto.