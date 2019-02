Grupo de Lima se reúne en Ottawa para tratar cómo aumentar su apoyo a Guaidó

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Grupo de Lima celebra este lunes (4 de febrero del 2019) una reunión de emergencia para tratar la crisis de Venezuela y discutir cómo apoyar a Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano y que el 23 de enero se autoproclamó presidente encargado del país suramericano.

La reunión fue convocada por Canadá el pasado 28 de enero "para discutir el apoyo para Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y explorar formas en que la comunidad internacional puede apoyar más al pueblo de Venezuela".



La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, justificó la convocatoria del grupo que ha liderado la oposición de la comunidad internacional al presidente Nicolás Maduro, porque "esta crisis supone un enorme problema de seguridad, humanitario y económico para el continente".



Freeland comparó la situación con lo sucedido en Siria.



"Ya hay países como Colombia o Brasil que han recibido elevadas cifras de venezolanos refugiados. Algunas de las historias de estos refugiados, entre ellos menores no acompañados en terribles condiciones, son estremecedoras", explicó Freeland.



"Hemos visto en Siria la forma en que una crisis de refugiados puede tener impactos más amplios y desestabilizadores. Es importante que también nos enfoquemos en eso", continuó la ministra canadiense.



Aunque Canadá no ha especificado quien asistirá a la reunión de emergencia, está previsto que asistan los ministros de Asuntos Exteriores de los países fundadores del Grupo de Lima, que originalmente estaba compuesto por México, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.



También está previsto que asistan como observadores representantes de Estados Unidos, Uruguay, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como de la oposición venezolana.



EFE ha confirmado que el político y abogado venezolano Julio Borges participará en la reunión en representación de Guaidó, quien no puede abandonar Venezuela tras la decisión la semana pasada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de prohibir su salida del país.



Según la información proporcionada por los anfitriones canadienses, la reunión discutirá la actual situación política en Venezuela, medidas para ayudar económicamente al país así como la crisis humanitaria y de refugiados.



Medios de comunicación canadienses dijeron este domingo que Canadá quiere que el Grupo de Lima mantenga la presión sobre Maduro para que se vea forzado a abandonar el país y Guaidó pueda convocar nuevas elecciones presidenciales.



Una de las claves para lograr este objetivo será el apoyo financiero que la comunidad internacional pueda proporcionar a Guaidó y su Gobierno alternativo.



Entre las opciones que los ministros del Grupo de Lima pueden tratar en Ottawa está poner a disposición de Guaidó los activos que Venezuela tiene en el extranjero y los fondos bloqueados de altos funcionarios del régimen de Maduro.



EFE ha preguntado en varias ocasiones al Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá si Ottawa está considerando otorgar control a Guaidó de cualquier activo o fondo del Gobierno venezolano en Canadá pero las autoridades canadienses se han negado a responder.



No obstante, Estados Unidos ya ha concedido a Guaidó control sobre los fondos que el Gobierno venezolano mantiene en el país, lo que puede servir de ejemplo para los países del Grupo de Lima.



Lo que es evidente es que Canadá, que ha adoptado un papel protagonista en la oposición a Maduro y que según funcionarios canadienses ha jugado un papel clave para aglutinar apoyo doméstico e internacional entorno a Guaidó, quiere mantener una creciente presión sobre las autoridades venezolanas.



El viernes, el ministro de Defensa de Canadá, Harjit Sajjan, se reunió en Washington con el secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahah.

Tras la reunión, Sajjan fue preguntado por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, sobre la posibilidad de una intervención militar extranjera en Venezuela, algo que el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha negado a rechazar.



Sajjan tampoco rechazó la posibilidad y simplemente declaró: "Creo que es demasiado prematuro tener una discusión con respecto a cualquier tipo de acción militar. Necesitamos permitir que avance el espacio diplomático y los expertos".

"Creo que hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta a asegurarnos que hay una transición pacífica en el Gobierno y creo que esas avenidas necesitan ser exploradas porque pienso que la intervención militar es demasiado prematura", añadió Sajjan