Grupo de funcionarios de salud protestaron en contra de posibles despidos en sus áreas

Trabajadores de entidades de la salud protestaron la tarde de este lunes 29 de julio del 2019 para mostrar su malestar frente al Acuerdo Ministerial 195, relacionado a la evaluación del personal en los procesos de reestructuración de las instituciones del Estado. Ellos se reunieron en el parque El Arbolito y recorrieron algunas calles hasta el Hospital Eugenio Espejo.

En el documento, con fecha del 23 de julio del 2019, se explica que “la institución receptora analizará y emitirá un informe técnico que evidencia el personal que, en base a las competencias, atribuciones, responsabilidad, funciones, productos y/o servicios se encuentren duplicados, homologados y/o idénticos entre la institución de origen y la institución receptora, el mismo que sustentará la desvinculación del personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 del presente Acuerdo”.



Otra de las causales para la desvinculación laboral será que se determine un “Nivel de Cumplimiento Bajo”. O también si desea salir voluntariamente de la entidad.



Pedro (nombre protegido) es un trabajador del Ministerio de Salud. Él salió a la marcha para mostrar su incomodidad ante la posible salida de los funcionarios por el Acuerdo Ministerial. “Nadie se ha hecho presente para ver cuál es el impacto que se genera en el país” con la salida de funcionarios.



El trabajador considera que se debería informar al personal sobre esta situación para ver qué acciones se llevarán a cabo. “Expresamos nuestro descontento ante estas medidas”, dijo.



Mario, quien también prefirió dar un nombre ficticio, trabaja en el Ministerio de Salud, en el área de Vigilancia Epidemiológica y estrategias de prevención y control ante enfermedades como el VIH. A él le preocupa que muchos de los funcionarios –se incluye- son de contrato y ellos serían “quienes saldrían del Ministerio”. Aún no tiene certezas, dijo.



“Este Acuerdo no tiene ni pies ni cabeza. Se debería derogar el documento. Ver otra posibilidad para potenciar el Ministerio, ya que el sistema distrital tiene sus funciones en cada comunidad. Nuestra idea es que se potencie y no se despidan a funcionarios”. Una visión similar plantea Pedro, quien coincide en que se debería derogar el documento.



En el Acuerdo Ministerial, además, se explica que quienes tengan un “Nivel de Cumplimiento Alto” se cumplirá con su traspaso bajo los siguientes parámetros: la planificación de talento humano será la base que determine el número de puestos para cada nueva competencia; ocupar el número de puestos con los servidores públicos en orden descendente.



EL COMERCIO solicitó información sobre posibles despidos en el sistema de salud público al Ministerio del ramo. Se espera una respuesta.