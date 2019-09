Grupo armado mata a 5 custodios de prisión en carretera del centro de México

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un grupo de hombres armados emboscó en una carretera del municipio de Salamanca a siete custodios de un penal del central estado mexicano de Guanajuato, matando a cinco de ellos e hiriendo a un sexto.



Según el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió aproximadamente a las 11.00 hora local de este jueves 19 de septiembre de 2019 sobre la carretera que conduce al municipio de Valle de Santiago.



Los custodios viajaban a aquella localidad en una camioneta sin blindaje para realizar el cambio de guardia y custodia de tres personas internadas en el Hospital General Regional de Valle de Santiago.



Cuando a la altura de la comunidad Labor de Valtierrilla, perteneciente a Salamanca, fueron interceptados por los tripulantes de un vehículo.



El grupo armado realizó múltiples disparos que atravesaron la camioneta e impactaron en los custodios.



Tras el ataque, fuerzas federales y estatales, incluyendo a soldados del Ejército mexicano, implementaron un operativo para auxiliar a los custodios heridos y detener a los responsables.



Las autoridades cerraron la carretera donde ocurrió el ataque. Al momento no se ha informado de arrestos.

Mi más sentido pésame para familiares, compañer@s y amig@s de los guardias de seguridad penitenciaria que perdieron hoy la vida. La @SeguridadGto está de luto. Comprometemos nuestros mayores esfuerzos para que se castigue a los responsables y este crimen no quede impune. pic.twitter.com/BBc32AYZAM — Alvar Cabeza de Vaca (@AlvarCdeV) September 19, 2019



A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, expresó su pésame a los familiares de los custodios, quienes estaban adscritos al penal estatal de alta seguridad conocido como Cereso Mil.



"Comprometemos nuestros mayores esfuerzos para que se castigue a los responsables y este crimen no quede impune", escribió el responsable de la seguridad en el estado.



Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guanajuato es el estado donde más homicidios se han registrado en el primer semestre del año, con 1.383 casos.



Según datos oficiales, el país registró 35.964 homicidios en 2018, una cifra no vista en México desde que empezaron los recuentos hace unas dos décadas.



La ola de violencia no ha bajado en la mayoría de delitos tanto de alto como de bajo impacto desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia el pasado 1 de diciembre.